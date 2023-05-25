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В Мядельском районе на памятниках времён Великой Отечественной установили таблички с QR-кодами

25 мая 2023 14:36
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Новости Беларуси. Информационные таблички с QR-кодами установили на памятниках времен Великой Отечественной войны в Мядельском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

В Мядельском районе на памятниках времён Великой Отечественной установили таблички с QR-кодами-1

Одна из шильд появилась на мемориальной доске в честь освобождения райцентра от немецких захватчиков. Чтобы открыть интернет-страничку с историей, нужно через смартфон отсканировать QR-код. Далее появляется подробная статья с аудиосопровождением. Можно узнать, как и где велась борьба с фашистскими захватчиками, какие партизанские отряды существовали. Пока в районе установили шесть таких табличек. 

В Мядельском районе на памятниках времён Великой Отечественной установили таблички с QR-кодами-4

Алексей Комолов, научный сотрудник Мядельского музея народной славы: 
На месте гибели Героя Советского Союза, уроженца Украины Олега Бычка, в Мяделе есть улица, которая носит имя этого замечательного героя. И на месте бывшего хутора Боровка, где жило 10 человек. В годы войны фашисты уничтожили и жителей этого хутора, и сам населенный пункт. 

В Мядельском районе на памятниках времён Великой Отечественной установили таблички с QR-кодами-7

Еще одна информационная шильда в Мяделе появилась возле братской могилы советских воинов и партизан, где захоронены 169 человек. В перспективе в районе на месте памятников установят две таблички. 

# Памятники # общество # Алексей Комолов # Фотофакт

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