В Мядельском районе на памятниках времён Великой Отечественной установили таблички с QR-кодами

Новости Беларуси. Информационные таблички с QR-кодами установили на памятниках времен Великой Отечественной войны в Мядельском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Одна из шильд появилась на мемориальной доске в честь освобождения райцентра от немецких захватчиков. Чтобы открыть интернет-страничку с историей, нужно через смартфон отсканировать QR-код. Далее появляется подробная статья с аудиосопровождением. Можно узнать, как и где велась борьба с фашистскими захватчиками, какие партизанские отряды существовали. Пока в районе установили шесть таких табличек.

Алексей Комолов, научный сотрудник Мядельского музея народной славы:

На месте гибели Героя Советского Союза, уроженца Украины Олега Бычка, в Мяделе есть улица, которая носит имя этого замечательного героя. И на месте бывшего хутора Боровка, где жило 10 человек. В годы войны фашисты уничтожили и жителей этого хутора, и сам населенный пункт.