В Москве начинает работу заседание Высшего Евразийского экономического совета, оно станет юбилейным – 30-м по счету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в саммите принимает глава нашего государства. До Большого Кремлевского дворца Александр Лукашенко прошелся пешком. Еще до начала заседания белорусский лидер пообщался с прессой.

Лукашенко: «Мы готовы. Пусть приходят». Президент ответил полякам, готовящим мятеж в Беларуси. Как подчеркнул Александр Лукашенко в своем выступлении 24 мая на Евразийском экономическом форуме, совместные усилия дают больший результат. Потому Беларусь считает приоритетным направлением развития отношений с другими международными объединениями и альянсами. Такими, как ШОС и БРИКС. Участниками нынешнего заседания Высшего совета станут не только главы стран-участниц союза (некоторые подключатся к обсуждению по видеосвязи), но также генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и генсек ШОС Чжан Мин.

Владимир Путин, президент России:

Россия высоко ценит партнерство со всеми государствами – членами нашего объединения, которое последовательно выстраивается на принципах взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга. Комплексно с участием делегаций обсудим конкретные вопросы интеграционного взаимодействия, в том числе в таких сферах, как обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, ускорение цифровой трансформации, устранение регуляторных и торговых барьеров, развитие транспортной инфраструктуры.