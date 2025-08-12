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В Китае разработали установку для уничтожения мусора в космосе

12 августа 2025 10:45
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В Китае разработали установку для уничтожения мусора в космосе-0

В Китае создана пусковая установка, задача которой – уничтожение мусора в космосе, пишет РИА Новости со ссылкой на газету South China Morning Post.

Издание уточняет, что установка может быть применена также в качестве оружия и обладает возможностью сбивать спутники.

Проблема орбитального мусора является актуальной, и данная разработка способна перемещать обломки в атмосферу для их уничтожения, указано в материале. 

Проведением исследования занималась группа китайских ученых, руководил проектом доцент кафедры машиностроения Юэ Шуай в Нанкином университете науки и технологий.

Фото: Pinterest

# Технологии

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