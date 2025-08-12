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На юге Франции полыхают сильнейшие за 75 лет пожары

12 августа 2025 10:38
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Власти Франции пытаются взять под контроль крупнейшие за 75 лет пожары, которые буквально уничтожают юг страны. Только за двое суток пламя оставило после себя около 20 тысяч гектаров выжженной земли и распространяется дальше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На юге Франции полыхают сильнейшие за 75 лет пожары-2

Больше всего от стихии страдает департамент Од. Там огонь уже бушует на улицах городов и деревень. По данным экстренных служб, пламя уничтожило почти 40 домов и свыше 50 автомобилей. Погиб как минимум один человек. В некоторых районах отключено электричество, отменены скоростные поезда. Борьбу с огнем ведут около 2 тысяч пожарных, военные и авиация.

# Пожар # Природные катаклизмы

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