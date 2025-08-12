На юге Франции полыхают сильнейшие за 75 лет пожары

Власти Франции пытаются взять под контроль крупнейшие за 75 лет пожары, которые буквально уничтожают юг страны. Только за двое суток пламя оставило после себя около 20 тысяч гектаров выжженной земли и распространяется дальше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего от стихии страдает департамент Од. Там огонь уже бушует на улицах городов и деревень. По данным экстренных служб, пламя уничтожило почти 40 домов и свыше 50 автомобилей. Погиб как минимум один человек. В некоторых районах отключено электричество, отменены скоростные поезда. Борьбу с огнем ведут около 2 тысяч пожарных, военные и авиация.