Как мы будем действовать дальше? Лукашенко ставит вопрос о дальнейшей судьбе крипторынков

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Крипторынок, криптовалюта. Как мы ею воспользуемся, особенно сейчас, для того чтобы обеспечить платежи? Много об этом говорится, и все-таки не такой развитый у нас этот рынок в Беларуси по криптовалюте. Как мы будем в дальнейшем действовать? Потому что еще при Каллауре поднимали этот вопрос. К нам айтишники обращались, что надо в этом направлении действовать. Как мы будем? Для меня это важно и для страны в целом.