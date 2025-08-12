Как мы будем действовать дальше? Лукашенко ставит вопрос о дальнейшей судьбе крипторынков

Банковская система должна способствовать росту экономики. Александр Лукашенко сегодня, 12 августа, заслушал доклад председателя правления Национального банка – Романа Головченко – первый с того момента, как он возглавил Нацбанк Беларуси в марте 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: экономика должна развиваться, и надо, чтобы банковская система способствовала её росту.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Крипторынок, криптовалюта. Как мы ею воспользуемся, особенно сейчас, для того чтобы обеспечить платежи? Много об этом говорится, и все-таки не такой развитый у нас этот рынок в Беларуси по криптовалюте. Как мы будем в дальнейшем действовать? Потому что еще при Каллауре поднимали этот вопрос. К нам айтишники обращались, что надо в этом направлении действовать. Как мы будем? Для меня это важно и для страны в целом.