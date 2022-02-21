Путин сказал, что Украину используют для нанесения максимального ущерба РФ. Что в этой ситуации делать Беларуси?
Новости Беларуси. Национальная безопасность. Как Беларусь решает этот вопрос? Итоги учений «Союзная решимость – 2022». Переговоры Лукашенко и Путина в Москве, подготовка к предстоящему референдуму. В студии ток-шоу «По существу» гости обсудили самые актуальные темы.
Вадим Боровик, политолог:
Путин сказал на русском языке, это же лидер союзной России, что сегодня Украину используют в отношении России с целью нанесения максимального ущерба Российской Федерации. Уже сегодня Владимир Путин это признает, он это понимает.
Алена Сырова, СТВ:
Что делать нам в сложившейся ситуации?
Вадим Боровик:
Они нас поставили в очень неудобное положение. С одной стороны, если мы будем проявлять слабость, не поддержим эти республики, там этот вялотекущий конфликт будет продолжаться, будут продолжаться беженцы, будут издеваться над ними. Там гуманитарная катастрофа. С другой стороны, если они добьются своего, о чем они мечтали всегда, когда брат на брата, славянин на славянина, и мы будем тратить свои экономические ресурсы, людские ресурсы, будем находиться в постоянном напряжении, еще раз говорю, это первая фаза, по периметру России будет дальше раскачиваться ситуация. Не исключены террористические акты.
Я хочу обратить внимание наших спецслужб, на всякий случай, я считаю, что когда они перешли эту грань и когда они вытирают ноги совсем о международное право, а по большому счету иногда их выступления являются ерничеством и издевательством. Могут быть террористические акты против первых лиц государств. Это нельзя исключать, потому что когда вы хотите предсказать какое-то событие, надо понять, что вам выгодно.
Кирилл Казаков, СТВ:
Первая мировая война так и началась.
Вадим Боровик:
Поэтому мы должны быть готовы к тому, что сегодня они готовы на все. Мы будем выполнять распоряжения, как и офицеры, и граждане Беларуси, приказы наших главнокомандующих, здесь высказывать мнение, а слушать тех, кто имеет соответствующие полномочия. Но граждане, белорусы и россияне, должны сохранять спокойствие и дисциплину. И сегодня уже надо 10 раз подумать, в какой ты Telegram-канал идешь, потому что ты можешь быть невольно инструментом в руках иностранных спецслужб. Потому что те, кто сегодня разбрасывает какие-то листовочки, где-то что-то рисует или подрывает работу тех или иных линий передач, железную дорогу – это террористические акты в пользу иностранных спецслужб. Время военное, и будем сажать на сроки 15 лет. Никто видеороликом в интернете не отделается. Подумайте над этим. Поэтому сегодня взяли телефоны, кто еще не вышел, и вышли из всех деструктивных каналов. Мы скоро введем уголовную ответственность только за то, что вы там читаете новости. Я многие вещи говорил, и они сбывались. И это будет.
Алена Сырова:
Мы очень много говорим об инцидентах и провокациях.
Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:
Я бы полагал, что нужно сосредоточиться, не разбрасываться и не истерить в этой ситуации. Надо быть очень собранными и готовыми, мобильными в развертывании ситуации. Вопросы, которые мы поднимаем, должны решать специалисты, люди подготовленные и владеющие панорамным видением в целом. Я бы не сказал, что мы вообще не готовы к развертыванию всех этих событий. Если бы мы не были готовы, давно бы уже наши соседи слева и справа попробовали...
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