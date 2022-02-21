Путин сказал, что Украину используют для нанесения максимального ущерба РФ. Что в этой ситуации делать Беларуси?

Новости Беларуси. Национальная безопасность. Как Беларусь решает этот вопрос? Итоги учений «Союзная решимость – 2022». Переговоры Лукашенко и Путина в Москве, подготовка к предстоящему референдуму. В студии ток-шоу «По существу» гости обсудили самые актуальные темы.

Вадим Боровик, политолог:

Путин сказал на русском языке, это же лидер союзной России, что сегодня Украину используют в отношении России с целью нанесения максимального ущерба Российской Федерации. Уже сегодня Владимир Путин это признает, он это понимает. Алена Сырова, СТВ:

Что делать нам в сложившейся ситуации?

Вадим Боровик:

Они нас поставили в очень неудобное положение. С одной стороны, если мы будем проявлять слабость, не поддержим эти республики, там этот вялотекущий конфликт будет продолжаться, будут продолжаться беженцы, будут издеваться над ними. Там гуманитарная катастрофа. С другой стороны, если они добьются своего, о чем они мечтали всегда, когда брат на брата, славянин на славянина, и мы будем тратить свои экономические ресурсы, людские ресурсы, будем находиться в постоянном напряжении, еще раз говорю, это первая фаза, по периметру России будет дальше раскачиваться ситуация. Не исключены террористические акты. Я хочу обратить внимание наших спецслужб, на всякий случай, я считаю, что когда они перешли эту грань и когда они вытирают ноги совсем о международное право, а по большому счету иногда их выступления являются ерничеством и издевательством. Могут быть террористические акты против первых лиц государств. Это нельзя исключать, потому что когда вы хотите предсказать какое-то событие, надо понять, что вам выгодно. Кирилл Казаков, СТВ:

Первая мировая война так и началась.