Ленчевская: по периметру – бардак. Им всё равно, они всё равно нагнетают свои силы в страны НАТО

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Безусловно, законодательные всегда есть рычаги. Но сегодня все-таки важно показать нашу силу. Это наше законодательство внутреннее либо законодательство Союзного государства. Но сегодня им это не интересно, они не соблюдают свое международное право. И наше законодательство – это мы себя определенным образом защитим, потому что мы привыкли работать в правовом поле. Но мы должны продемонстрировать, что мы на что-то способны, а способны мы на многое. «Союзная решимость». Я как женщина скажу: это важно, что проходят такие учения, потому что я, моя семья и все граждане Республики Беларусь должны знать, что мы защищены. И как раз эти учения носят непосредственно оборонительный характер. По периметру – бардак, вы видите, что происходит. Им все равно, они все равно нагнетают свои силы в страны НАТО. И в Украине вы видите, что происходит. Конечно, кому-то – война, а кому-то – мать родная. Вы же понимаете, кто-то в этот момент зарабатывает деньги, и плевал он на наше законодательство. К большому сожалению, славянская карта разыгрывается. Я сегодня почему-то Милошевича вспомнила, стала смотреть его цитаты. Я раньше не обращала внимание: ведь он в 2002 году говорил, что, господа, посмотрите, что происходит в Югославии, когда-то будут разыгрывать эту карту у вас. И он тогда называл двух конкурентов: Россию и Украину. Это были в даль идущие планы, и эта карта разыгрывается. Главное знать, что правда за нами, показать свою силу. Ну а сила есть, я позитивнее смотрю, Вадим, на эту ситуацию.

Вадим Боровик, политолог:

Я тоже позитивнее смотрю. Я говорю, что мы должны что-то делать, чтобы этот позитив подкрепить.

Марина Ленчевская:

Ну, безусловно, не спать на лаврах.

Читайте также:

Были ли провокации во время «Союзной решимости»? Рассказал начальник авиации Андрей Лукьянович

Петр Петровский: если бы тогда с Януковичем решили украинский вопрос, то не было бы ни Крыма, ни Донбасса, ни жертв

Можно ли считать «Союзную решимость» завершенной и как будет проходить проверка сил реагирования Беларуси и России?