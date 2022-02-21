Прямой эфир

«Вещи, которые указаны в Конституции, идут в ногу со временем». Мнения белорусов о референдуме

21 февраля 2022 17:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. На канстытуцыйным рэферэндуме 27 лютага беларусам трэба зрабіць выбар, які паўплывае на будучыню краіны, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. Гэта адказны, хвалюючы і лёсавызначальны момант для кожнага.

«Вещи, которые указаны в Конституции, идут в ногу со временем». Мнения белорусов о референдуме-1

Вещи, которые указаны в Конституции, в принципе, идут в ногу со временем, чтобы люди жили лучше и развивались как страна.

«Готовы участвовать в судьбе своей страны». Почему для белорусов важно проголосовать за изменения в Конституции? Читайте здесь.

«Вещи, которые указаны в Конституции, идут в ногу со временем». Мнения белорусов о референдуме-4

Считаю нужным и важным для каждого гражданина Республики Беларусь ознакомиться с проектом новой Конституции и принять участие в референдуме.

«Вещи, которые указаны в Конституции, идут в ногу со временем». Мнения белорусов о референдуме-7

27 февраля референдум Республики Беларусь. И я иду голосовать за будущее нашей страны.

Читайте также:

«Чтобы сохранить традиции и ценности». Жители Минской области рассказали, почему для них важно прийти на референдум

Калі няма дакументаў. Як прагаласаваць на рэферэндуме без пашпарта?

«Люди хотят проголосовать». Во Дворце Республики «Белая Русь» провела масштабный форум «Гражданская позиция»

# Референдум # общество # Ольга Шерснёва # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пётр Петровский: если бы тогда с Януковичем решили украинский вопрос, то не было бы ни Крыма, ни Донбасса, ни жертв
21 февраля 2022 17:49

Пётр Петровский: если бы тогда с Януковичем решили украинский вопрос, то не было бы ни Крыма, ни Донбасса, ни жертв

«Война потихонечку начинается». Что делать Беларуси, чтобы избежать международного конфликта?
21 февраля 2022 17:44

«Война потихонечку начинается». Что делать Беларуси, чтобы избежать международного конфликта?

Алина Касьянчик на вручении госнаграды: «Каждая из нас достойна носить этот прокурорский мундир»
21 февраля 2022 17:42

Алина Касьянчик на вручении госнаграды: «Каждая из нас достойна носить этот прокурорский мундир»