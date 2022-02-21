«Вещи, которые указаны в Конституции, идут в ногу со временем». Мнения белорусов о референдуме

Навіны Беларусі. На канстытуцыйным рэферэндуме 27 лютага беларусам трэба зрабіць выбар, які паўплывае на будучыню краіны, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. Гэта адказны, хвалюючы і лёсавызначальны момант для кожнага.
Навіны Беларусі. На канстытуцыйным рэферэндуме 27 лютага беларусам трэба зрабіць выбар, які паўплывае на будучыню краіны, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. Гэта адказны, хвалюючы і лёсавызначальны момант для кожнага.
Вещи, которые указаны в Конституции, в принципе, идут в ногу со временем, чтобы люди жили лучше и развивались как страна.
«Готовы участвовать в судьбе своей страны». Почему для белорусов важно проголосовать за изменения в Конституции? Читайте здесь.
Считаю нужным и важным для каждого гражданина Республики Беларусь ознакомиться с проектом новой Конституции и принять участие в референдуме.
27 февраля референдум Республики Беларусь. И я иду голосовать за будущее нашей страны.
Читайте также:
«Чтобы сохранить традиции и ценности». Жители Минской области рассказали, почему для них важно прийти на референдум
Калі няма дакументаў. Як прагаласаваць на рэферэндуме без пашпарта?
«Люди хотят проголосовать». Во Дворце Республики «Белая Русь» провела масштабный форум «Гражданская позиция»