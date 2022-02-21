Были ли провокации во время «Союзной решимости»? Рассказал начальник авиации Андрей Лукьянович

Новости Беларуси. Национальная безопасность. Как Беларусь решает этот вопрос? Итоги учений «Союзная решимость – 2022». Переговоры Лукашенко и Путина в Москве, подготовка к предстоящему референдуму. В студии ток-шоу «По существу» гости обсудили самые актуальные темы. Алена Сырова, СТВ:

Когда была «Союзная решимость», были какие-то провокации, инциденты? Или у всех отпало желание даже близко подходить к нашим рубежам? Андрей Лукьянович, заместитель командующего ВВС и ПВО Вооруженных Сил – начальник авиации:

Провокации были и до, и во время, и после «Союзной решимости». Алена Сырова:

Был период, когда они прямо участились. Андрей Лукьянович:

Что настораживает: если до этого провокации были только с западной границы (с территории Польши, Литвы), то во время учений мы видели провокации и со стороны южной соседки, самой близкой нам страны. Кирилл Казаков, СТВ:

А контакты военные у вас остались с украинцами? Или сошли на нет?

Андрей Лукьянович:

Конечно, взаимодействие идет. В том числе был телефонный разговор между министрами обороны. Контакты продолжаются. Алена Сырова:

Это вселяет оптимизм. Помните инцидент, когда залетел украинский вертолет на территорию Беларуси. Как-то его оставили без внимания и комментариев. Андрей Лукьянович:

Поэтому нам необходима хорошая охрана наших рубежей по периметру нашей страны, чтобы мы могли противостоять и защитить воздушное пространство Республики Беларусь. Этим мы и занимаемся. Кирилл Казаков:

Украинский атташе был, его оценка была? Люди иногда на камеру говорят одно, а за спиной другое. Пожимая руки, они более искренни. Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:

Это практика западная. Собственно, и у нас бывает в аудиториях. На телевидение приходят люди, ругаются, а потом пошли в обнимку. Но я еще раз говорю: в этой ситуации нужно быть очень собранными и готовыми действовать. Алена Сырова:

Насколько важно, что в сложившейся ситуации россияне остались у нас? Что эта проверка будет проходить. Александр Ивановский:

Это не ослабило нашу страну. Андрей Лукьянович:

Буквально вчера министр обороны подвел предварительные итоги совместного оперативного учения, которое состоялось. Предварительные итоги положительные. Мы имеем очень много позитивных моментов. Министр обороны озвучил, что сейчас нет альтернативы нашему близкому брату, россиянам. Мы поняли, что сплоченность в Союзном государстве – это залог нашей безопасности. Алена Сырова:

В авиационном сотрудничестве мы давно и близко крылом к крылу.