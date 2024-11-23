Пустовой: ВНС – это страховка от случайного Президента и кризиса взаимоотношений между ветвями власти

Какой была Беларусь и в какую ее хотят превратить люди из альтернативной реальности. На этой неделе коллеги презентовали сразу несколько фильмов. О сложном прошлом и о смертельном будущем. Но мы сейчас в настоящем и двигаемся по выбранному пути. О главном. Первом и смыслах. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

С чего начинали, каждый может оценить лично. Просто пересмотрите хронику. Для людей важна экономика и безопасность, для общества в целом – политическая составляющая. Начнем с нее. Тем более на неделе состоялось первое заседание Президиума ВНС. Для многих это просто часто звучащая аббревиатура в медийном и политическом пространстве. Это же уникальный институт народовластия. В составе срез всего белорусского общества и даже разных поколений. ВНС никакие другие ветви власти не замещает, не довлеет. Это коллегиальный орган. Не это ли признак демократии. Слово, правда, стало заезженное. Орган коллективного решения.

Евгений Пустовой:

ВНС – это еще страховка от случайного Президента, кризиса взаимоотношений между ветвями власти, да просто от внешнего давления. Главное, чтобы сами участники Всебелорусского собрания были готовы стоят за страну. Ведь историческая уникальность нашей современной государственности как раз в том, что белорусское поле, политическое, культурное, экономическое не заросло сорняками. Вовремя пропалывал Президент. А дальше что? Ну, через 30 лет, например? ВНС. За сильную власть – это значит смелость принимать ответственность – Лукашенко чаще всего оппоненты критикуют. Но суть в том, что в начале пути нельзя было по-другому. А уже сейчас сам Лукашенко и инициировал все эти изменения. Такая риторика началась еще в 2017 году. Но почему-то многие про это забыли. Суть ведь в чем. Сильная власть не для насаждения культа личности, а для концентрации возможностей реагировать на вызовы и угрозы. Общаясь со столичным студенчеством, Президент объяснил эту истину. Нельзя было из социализма резко перейти в капитализм. На этом крутом повороте истории многих занесло. Даже самые сильные страны. А мы остались социально ориентированным государством, Лукашенко спас нас от шоковых реформ. Нельзя было оголтело отказаться от советского наследия в угоду национализма. Лукашенко спас нас от превращения в анти-Россию. А значит, от превращения в территорию войны. Он также уберег нас от вхождения в серую зону западной экспансии. Не превратил в страну по оказанию услуг для США и ЕС. Рынок дешевых трудовых ресурсов и сырья. Поэтому он всегда будет неугоден капиталистам. Это же аксиома. Помешал сорвать очередную порцию прибыли. Но это не значит, что мы идем безальтернативным путем. Мы с теми, кто с нами. И вот такую дипломатию баланса может выдержать лишь профессионал от политики.