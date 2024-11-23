Концерт в цехах уже традиция – как проходит «Марафон единства» в Могилёве?

Каждую неделю – новая фестивальная столица. У белорусов появился общий народный праздник, который объединяет города, регионы и всех жителей страны. В эти дни республиканская общественно-культурная акция «Марафон единства» гостит в Могилеве. Уникальность самого мобильного проекта Беларуси в том, что программа мероприятий меняется, дополняется, появляются новые инициативы. Здесь и развлекательные, и образовательные активности. Праздник с приставкой мульти. Десант «Марафона единства» – это десятки гостей и различных локаций. Не обходится без новых масштабных арт-объектов и многочисленных интерактивов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К слову, в Могилеве зафиксировано уже несколько рекордов: 350-метровый мурал и квест «Это все мое родное» на 90 команд.

На время проведения «Марафона единства» даже производственные площадки становятся съемочным павильоном, к которому приковано внимание десятков камер – телевизионщиков, блогеров и журналистов. В городе на Днепре есть что показать и чем удивлять. Марафон единства выбрал Могилев, а «Время выбрало нас». О лейтмотивах праздника – Юлия Мычка.

Второй день «Марафона единства» принес много эмоций и снег. В тон праздничному настроению город на Днепре принарядился. Снова открыл свои двери и сердца для участников самого народного форума, где каждый может почувствовать себя частью чего-то большого и важного.

Юлия Мычка, корреспондент:

«Марафон единства» заглянул в каждый уголок Могилева и в прямом смысле заехал в депо троллейбусного парка, где Президентский оркестр дал концерт, устоять на котором не мог никто. Ремонтно-механическое депо никогда не спит. В год предприятие перевозит около 28 миллионов пассажиров. Чтобы обеспечить беспрерывный трансфер работа здесь кипит 24/7. Но сегодня у машин необычная миссия – они часть креативной сцены и буквально сигналят про праздник, а сами водители, кондукторы и контролеры стали пассажирами танцевального маршрута. Народные хиты в исполнении Президентского оркестра и любимые звезды для которых Могилев, не просто точка на карте, а город детства. Концерты в цехах – энергетические коктейли эмоций и вдохновения.

Знать историю своей страны, и чувствовать пульс настоящего. А еще ценить все, что создано трудолюбивыми руками белорусов раньше и что создается прямо сейчас. Нам точно есть чем гордится. И если нужны факты на стол, то ими могут быть 40 тематических плакатов выставки БЕЛТА «Взлет». В кадре – повседневная жизнь в разное время. Просто найди 100 отличий. Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:

Человек остался без обеда, с вас три рубля за ложку. Мы говорим здесь об истории суверенной страны. О том, как это было 30 лет назад и как это выглядит сегодня.

«Марафон единства» это про смелые амбиции белорусов и детские мечты, которые становятся реальностью. Находить самородки и поддерживать их идеи – задача детского технопарка. Инновационная площадка школы будущего в эти дни развернулась в Могилеве. Для демонстрации самые разные образовательные направления: авиакосмические технологии, архитектура, дизайн, виртуальная и дополненная реальность, инженерная экология. Образцы детской, но уже инженерной мысли можно было увидеть в деле и даже совершить с ними прогулку.

Владислав Дубатовка, заведующий лабораторией «Робототехника» Национального детского технопарка:

У нас очень мощное техническое оснащение лабораторий. Преподаватели с универов, с профильных кафедр, естественно, индивидуальный подход, командная работа. Работа на современном оборудовании помогает делать проект любого характера, сложности. Дети у нас очень мотивированные. Высокие технологии на вооружении теперь и у белорусских библиотек. Премьера марафона – проект «Знание без границ». Теперь черпать знания читатели могут безгранично: районные и центральные городские библиотеки Бобруйска и Могилева получали доступ к мощнейшнейшему электронному фонду Национальной библиотеки Беларуси.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Это книги Великой Отечественной войны, наших белорусских писателей, это книги, которые говорят об истории, о современности Беларуси. Они реально востребованы. Нужно уметь рассказывать об этих книгах, нужно уметь доносить эту информацию. Сегодня здесь мы не только в рамках документообмена, так называется официально, передаем книги и областной библиотеки, и районным библиотекам. Мы все районы Могилевской области подключаем к электронным ресурсам Национальной библиотеки. Именно сейчас, потому что мы готовы технологически.

Проникнуться духом единства дает возможность финальный концерт «Время выбрало нас». Удивительное сочетание талантов наших земляков и современных технических возможностей: профессиональный звук, оригинальные световые решения и спецэффекты. Кажется, от теплого приема, оваций и улыбок растаял Ледовый Дворец.