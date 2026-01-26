По мнению подполковника армии Соединенных Штатов в отставке Дэниеля Дэвиса, слишком требовательные и агрессивные речи Владимира Зеленского способны лишить Киев поддержки стран Запада, пишет РИА Новости.

Дэвис указывает, что результаты агрессивной риторики Зеленского дадут о себе знать по завершению переговоров в Давосе и Абу-Даби, отвернув от него союзников.

Эксперт указал также на оторванность Зеленского от реальности и воодушевление от принятия представителями ЕС всех его безумных требований.

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