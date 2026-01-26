В Минске стартовал новый этап проекта «Их именами названы студенческие отряды»
«Их именами названы студенческие отряды». Инициатива Белорусского республиканского союза молодежи продолжает миссию по сохранению исторической памяти и формированию нравственных ориентиров у юных белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новый этап проекту торжественно дали в Минске. В 2026 году молодежное движение сделало акцент на увековечивании памяти защитниц Отечества. Почетное право носить имена героинь войны – военного врача Зинаиды Туснолобовой-Марченко и отважной подпольщицы Ольги Соломовой получили два студенческих отряда.
В основе проекта – исследовательская и поисковая работа. Студенты будут изучать историю освобождения своей малой родины, восстанавливать забытые факты о подвигах земляков.
Андрей Боровков, командир отряда зимнего маршрута «Первый шаг»:
Для нашего отряда это очень большая честь. Присвоение отряду героини в Год белорусской женщины, это, тем более, очень значимое события для отряда.
Владимир Павловский, первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи:
Отрадно отметить, что ребята предложили уже в 2026 году вновь созданным отрядам давать имена, именно героев Великой Отечественной войны, кавалерам орденов, тем людям, благодаря которым мы живем под мирным небом.
Также для бойцов студенческих отрядов стартует трудовая инициатива «Зимний маршрут». Она объединит около 200 молодых людей. Они отправятся в 18 районов нашей страны, побывают в небольших населенных пунктах, приведут в порядок памятники и мемориалы, помогут пожилым и одиноким гражданам.