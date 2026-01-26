В Минске стартовал новый этап проекта «Их именами названы студенческие отряды»

«Их именами названы студенческие отряды». Инициатива Белорусского республиканского союза молодежи продолжает миссию по сохранению исторической памяти и формированию нравственных ориентиров у юных белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый этап проекту торжественно дали в Минске. В 2026 году молодежное движение сделало акцент на увековечивании памяти защитниц Отечества. Почетное право носить имена героинь войны – военного врача Зинаиды Туснолобовой-Марченко и отважной подпольщицы Ольги Соломовой получили два студенческих отряда.

В основе проекта – исследовательская и поисковая работа. Студенты будут изучать историю освобождения своей малой родины, восстанавливать забытые факты о подвигах земляков.