Лукашенко рассказал, как стать главой Администрации: не превзойдёшь Крутого – значит, не будешь

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо иметь недюжинные способности. У меня нет такого подхода. Вот моя команда, это вот... Клан или группа одна, группа вторая и прочее. Вот я ректора вашего вообще не знал до назначения. Вообще не знал. Всех вот, кто передо мной сидит, даже Наталью Ивановну Кочанову, я раньше не знал. Она где-то работала в Новополоцке. Понятия не имел. Человек, любящий свою страну, способна – иди работай. Главой Администрации работала, самая тяжелая работа. Точно так и премьер-министра, никого. Исходили из того, патриот? Способен? Иди работай. А иногда даже не смотрели на твои предпочтения. И в 2020-м году поплатились. Некоторые просто предали, особенно МИДовцы там были отдельные и так далее. Потому что, ну, вроде способны, а в голове каша. Не патриот, не любил свою страну: не Лукашенко – страну не любил. Поэтому ты должен быть образованным человеком, профессиональным и любящим свою страну. И в этом плане ты должен, если ты хочешь быть главой Администрации, превзойти Крутого Дмитрия Николаевича. Не превзойдешь – значит, не будешь.