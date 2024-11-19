Президент: ВНС должно заниматься исключительно своими вопросами

Всебелорусское народное собрание никому не должно мешать работать. Об этом заявил Президент на первом заседании Президиума ВНС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ВНС не должно препятствовать и вмешиваться в работу других органов власти или подменять их собой. Конституция определяет основные компетенции Всебелорусского народного собрания, но нужна конкретика.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это не значит, что мы завтра будем собирать, как пленумы ЦК, по четыре раза в год заседания и будем там какие-то обсуждать вопросы, делать вид, что мы сильно работаем и озабочены каким-то вопросом. ВНС должно заниматься исключительно по Конституции своими вопросами. Из этого должна исходить и структура, и взаимоотношения Президиума, председателя Президиума с делегатами Всебелорусского народного собрания. Думаю, два-три Президиума, частить или мельчить не будем, по накоплению вопросов будем проводить в год.