Президент: ВНС должно заниматься исключительно своими вопросами

Всебелорусское народное собрание никому не должно мешать работать. Об этом заявил Президент на первом заседании Президиума ВНС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВНС не должно препятствовать и вмешиваться в работу других органов власти или подменять их собой. Конституция определяет основные компетенции Всебелорусского народного собрания, но нужна конкретика.