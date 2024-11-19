Прямой эфир

Президент: ВНС должно заниматься исключительно своими вопросами

19 ноября 2024 13:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Всебелорусское народное собрание никому не должно мешать работать. Об этом заявил Президент на первом заседании Президиума ВНС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВНС не должно препятствовать и вмешиваться в работу других органов власти или подменять их собой. Конституция определяет основные компетенции Всебелорусского народного собрания, но нужна конкретика.

Президент: ВНС должно заниматься исключительно своими вопросами-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Это не значит, что мы завтра будем собирать, как пленумы ЦК, по четыре раза в год заседания и будем там какие-то обсуждать вопросы, делать вид, что мы сильно работаем и озабочены каким-то вопросом. ВНС должно заниматься исключительно по Конституции своими вопросами. Из этого должна исходить и структура, и взаимоотношения Президиума, председателя Президиума с делегатами Всебелорусского народного собрания. Думаю, два-три Президиума, частить или мельчить не будем, по накоплению вопросов будем проводить в год.

# Государственная политика # Александр Лукашенко # Всебелорусское народное собрание

Другие новости рубрики

Все новости
Крутой озвучил статистику по оттоку экономически активного населения Беларуси
19 ноября 2024 13:35

Крутой озвучил статистику по оттоку экономически активного населения Беларуси

Лукашенко: председатели исполкомов, образно говоря, президенты на своей территории
19 ноября 2024 13:27

Лукашенко: председатели исполкомов, образно говоря, президенты на своей территории

Этот известный русский художник стал опекуном для крестьян в Круглянском районе. Узнали о жизни живописца
19 ноября 2024 12:22

Этот известный русский художник стал опекуном для крестьян в Круглянском районе. Узнали о жизни живописца