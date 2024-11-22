Лукашенко о фестивале культур в Гродно: он всё больше становится знаковым для нашей страны

Мейнстрим современной Беларуси – достоверная информация из первых уст. 22 ноября студенты столичных вузов в полной мере оценили значение этой фразы. Ведь на их вопросы отвечал Президент страны, будущее которой предстоит строить именно молодежи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Реакция зала: будет остро и смело. А ведь действительно в 2020 году лингвистический был самым неугомонным. Но при всей сложности и важности этот разговор был, как говорит молодежь, на лайте. Тон задал Президент.

Кто бы хотел задать вопрос первым? Девушка, давайте. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы что, заранее договорились?

– Нет.

– Это хорошо, что девушки первые. Женщины у нас как всегда впереди. Молодежь – это будущее любого народа и государства. Молодежь – это самая уязвимая часть общества. Доверием романтиков жонглировали всегда. Теперь, когда молодые люди с гаджетами проводят больше времени чем друг с другом, дефицит живого слова важен. И Президент его восполняет. После короткого вступления – блок вопросов. Сложных. Неожиданных. Важных.