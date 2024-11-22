Лукашенко о фестивале культур в Гродно: он всё больше становится знаковым для нашей страны

Мейнстрим современной Беларуси – достоверная информация из первых уст. 22 ноября студенты столичных вузов в полной мере оценили значение этой фразы. Ведь на их вопросы отвечал Президент страны, будущее которой предстоит строить именно молодежи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Реакция зала: будет остро и смело. А ведь действительно в 2020 году лингвистический был самым неугомонным. Но при всей сложности и важности этот разговор был, как говорит молодежь, на лайте. Тон задал Президент.
Кто бы хотел задать вопрос первым? Девушка, давайте.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы что, заранее договорились?
– Нет.
– Это хорошо, что девушки первые. Женщины у нас как всегда впереди.
Молодежь – это будущее любого народа и государства. Молодежь – это самая уязвимая часть общества. Доверием романтиков жонглировали всегда. Теперь, когда молодые люди с гаджетами проводят больше времени чем друг с другом, дефицит живого слова важен. И Президент его восполняет. После короткого вступления – блок вопросов. Сложных. Неожиданных. Важных.
Александр Лукашенко:
В межкультурном общении, если можно так сложно это назвать, я стараюсь всегда свою культуру продвинуть, протолкнуть, продавить. В этом моя работа, и не только в культурном отношении, но и в спорте, образовании, здравоохранении, экономике, промышленности, сельском хозяйстве, торговле и так далее. В этом моя суть. Я могу записать, извините за нескромность, на свой счет это то великое действие, которое происходит каждый год в Гродно. Наверное, вы знаете... Вижу, Настя, что не знаешь ты этого. Где встречаются представители разных культур, вот приятно посмотреть. И этот фестиваль, он все больше становится знаковым для нашей страны.
Мое дело – организовать этот межкультурный диалог. Главное – организация, покровительство всего этого. Вот сейчас у нас идет... Каждую субботу мы в разных местах. И смотрю, начинали с концерта, а дальше все идет совершенствование, совершенствование. И там также осуществляется определенный диалог участников этих, людей, участников этого мероприятия. И не всегда все хорошо. Меня тоже информируете, в том числе и вы. В интернете пишете разные гадости по тем или иным вопросам. Мы их рассматриваем, эти гадости, и делаем соответствующие выводы.