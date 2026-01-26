Обещание со стороны главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен Киеву о вступлении в Европейский союз к 2027 году способно спровоцировать раскол объединения, пишет РИА Новости со ссылкой на главу французской правой партии «Патриоты» Флориана Филиппо.

Как указал французский политик, ситуация продолжает накаляться, и в скором времени последуют разговоры «о разрыве с Брюсселем». Причина, как пояснил Филиппо, в принятии требований Владимира Зеленского. «Урсула превзошла саму себя», – акцентировал внимание он.

Филиппо подчеркивает, что в случае принятия Киева в Европейский союз необходимо будет быть готовыми к выходу из организации, чтобы избавиться от необходимости тянуть на себе Украину.

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