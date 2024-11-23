В Беларуси активизировались интернет-мошенники в преддверии новогодних праздников

В преддверии новогодних и рождественских праздников белорусы ищут тематические товары по выгодным ценам, а интернет-мошенники – способ получить легкие деньги. Едва ли не ежедневно в милицию обращаются жертвы обмана. Наибольшее число заявлений от граждан связано с неудачными сделками по части аренды жилья, покупки искусственных елей, новогодних подарков, мобильных телефонов и зимних шин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как не попасть на удочку аферистов и удается ли привлечь виновных к ответственности, выясняла Галина Буро.

После своего интернет-фиаско Екатерина предпочитает не показывать лицо на камеру, на встречу с нами согласилась лишь, чтобы в такую же ловушку от мошенников не угодили и другие соискатели арендного жилья. Девушка – иногородняя студентка одного из гродненских вузов. На популярном сайте объявлений наткнулась на фотографии уютной квартиры. Цена привлекательная, расположение практически в центре. Но, казалось бы, идеальный вариант на деле оказался фальшивкой: осталась без жилья, и без денег.

Задаток был 100 рублей, и она говорила, что этот задаток прописан в договоре, но мы с ней лично не встретились. Я ей перевела на карточку денежные средства. Она написала, что позже со мной свяжется, в итоге со мной никто так и не связался. На удочку продавцов виртуальных квадратных метров попалась не только Екатерина. В милиции фиксируют активизацию аферистов недвижимости. Своим жертвам они врут убедительно, но без личного общения, а только по переписке, присылают даже документы якобы со своими паспортными данными, просят внести задаток под предлогом страхового взноса. Но потом бесследно исчезают вместе с круглой суммой. А обманутые граждане ищут правду в милиции.

– Перевели деньги за квартиру за три месяца, и сейчас женщина не отвечает.

– Сколько денег перевели?

– В первый раз мы перевели 850, потом еще 500 рублей, это за аренду квартиры она попросила внести депозит, чтобы она не сдавала другим квартиру. В преддверии новогодних и рождественских праздников пошла волна мошенничества по зимней атрибутике. Возглавляет этот топ продажа искусственных елей. Но в погоне за модной зеленой красавицей велик риск оказаться в эпицентре новогоднего обмана.