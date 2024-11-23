Азарёнок: всю неделю МВД демонстрировало – щит и меч Отечества накалены!

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре…
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружины политики». Здравствуйте.
В 1872 году вышел роман-набат, роман-пророчество. Федор Михайлович Достоевский – «Бесы». До этого бомбисты-революционеры представали в обществе под эдаким романтическим флером народных защитников. Но тут люди были шокированы делом Нечаева, которое и стало основой для сюжета романа. Чтобы спаять свою боевую организацию, Сергей Нечаев придумал план – заставить четверых членов своего кружка убить пятого. Выбрали самого безобидного – студента Иванова. Его долго душили, били камнями, а затем утопили. А позже общество прочитало и так называемый «Катехизис революционера» Сергея Нечаева. Послушайте. Неужели не бесом это написано?
Революционер – человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единственным исключительным интересом, единою мыслью, единою страстью – революцией. Товарищество всеми силами и средствами будет способствовать к развитию и разобщению тех бед и тех зол, которые должны вывести, наконец, народ из терпения и побудить его к поголовному восстанию. Сближаясь с народом, мы прежде всего должны соединиться с теми элементами народной жизни, которые со времени основания московской государственной силы не переставали протестовать не на словах, а на деле против всего, что прямо или косвенно связано с государством: против дворянства, против чиновничества, против попов, против гильдейского мира и против кулака мироеда. Соединимся с лихим разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России.
В 2024 году вышел фильм телеканала ОНТ «Бесы». И теперь послушайте рогатого нынешнего века.
– Когда ты приедешь вообще? Или ты не собираешься?
– Да я приеду, только на войну приеду. Только будем стрелять, мразей лукашистских будем убивать. Я уже тут с оружием сижу. Вот, мы готовы заходить в Беларусь. Ждем приказа. Будем убивать всех. Беларусь будем вызволять. Все, маме привет. Пид**у скажи, чтоб шел нах**. Папе твоему новому. Скажи, я ему нах** отрежу голову. Дорогуша моя. Блин, большая ты уже девочка. Уезжал, была маленькая. Видишь, как это все затянулось.
Григорий Азаренок:
Это он разговаривает со своей 12-летней дочерью. Вы видите, как скачет его злобная душа. От подробностей отрезания гениталий он переходит на сентиментальную тоску по малышке. И ей маленькой рассказывает, как будет убивать, убивать, убивать.
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