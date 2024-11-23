Азарёнок: всю неделю МВД демонстрировало – щит и меч Отечества накалены!

Григорий Азаренок, СТВ:

Бесконечны, безобразны,

В мутной месяца игре

Закружились бесы разны,

Будто листья в ноябре…

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружины политики». Здравствуйте.

В 1872 году вышел роман-набат, роман-пророчество. Федор Михайлович Достоевский – «Бесы». До этого бомбисты-революционеры представали в обществе под эдаким романтическим флером народных защитников. Но тут люди были шокированы делом Нечаева, которое и стало основой для сюжета романа. Чтобы спаять свою боевую организацию, Сергей Нечаев придумал план – заставить четверых членов своего кружка убить пятого. Выбрали самого безобидного – студента Иванова. Его долго душили, били камнями, а затем утопили. А позже общество прочитало и так называемый «Катехизис революционера» Сергея Нечаева. Послушайте. Неужели не бесом это написано?

Революционер – человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единственным исключительным интересом, единою мыслью, единою страстью – революцией. Товарищество всеми силами и средствами будет способствовать к развитию и разобщению тех бед и тех зол, которые должны вывести, наконец, народ из терпения и побудить его к поголовному восстанию. Сближаясь с народом, мы прежде всего должны соединиться с теми элементами народной жизни, которые со времени основания московской государственной силы не переставали протестовать не на словах, а на деле против всего, что прямо или косвенно связано с государством: против дворянства, против чиновничества, против попов, против гильдейского мира и против кулака мироеда. Соединимся с лихим разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России.

В 2024 году вышел фильм телеканала ОНТ «Бесы». И теперь послушайте рогатого нынешнего века.