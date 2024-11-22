Лукашенко: люди хотят, чтобы был мир – это в крови у нас, это генетически наше

Мейнстрим современной Беларуси – достоверная информация из первых уст. 22 ноября студенты столичных вузов в полной мере оценили значение этой фразы. Ведь на их вопросы отвечал Президент страны, будущее которой предстоит строить именно молодежи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На встрече звучат недетские вопросы. Белорусская молодежь не инфантильная. Их интересуют лайфхаки родительской заботы от Батьки. После рецепта воспитания детей, о рецепте управленческой деятельности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу, чтобы мы были в хороших отношениях с поляками и с россиянами, но жили в своей квартиры. Пока народ такую позицию принимает и уверен, что и вы согласны с этим. Мы со всеми хотим дружить. Зачем нам воевать с поляками, а тем более с нашими россиянами? Это же наши братья. Они же, как две капли воды похожи на нас. Да и поляков возьмите. Польские девушки, ну, может, чуть-чуть хуже белорусских. Красивые люди, мужики, все похожи на нас. Мы чего воюем? Украинцы – это вообще наши люди. Не надо воевать. Это основа любой политики. Люди это приветствуют. Я же знаю, что люди говорят, вот сбор подписей идет и прочее. Я же знаю, о чем говорят. Люди хотят, чтобы был мир. Это в крови у нас, это генетически наше. Потому что наши дедушки и бабушки наелись этих войн. И это к нам перешло, мы хотим, чтобы было хорошо.
Читайте также:
«Чего матерными словами обозвали?» – Лукашенко поинтересовался, почему иняз переименовали в МГЛУ
Лукашенко: если хотите знать правду, читайте государственные СМИ
Президент: вижу по молодёжи, что она не знает Беларусь