Лукашенко: люди хотят, чтобы был мир – это в крови у нас, это генетически наше

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу, чтобы мы были в хороших отношениях с поляками и с россиянами, но жили в своей квартиры. Пока народ такую позицию принимает и уверен, что и вы согласны с этим. Мы со всеми хотим дружить. Зачем нам воевать с поляками, а тем более с нашими россиянами? Это же наши братья. Они же, как две капли воды похожи на нас. Да и поляков возьмите. Польские девушки, ну, может, чуть-чуть хуже белорусских. Красивые люди, мужики, все похожи на нас. Мы чего воюем? Украинцы – это вообще наши люди. Не надо воевать. Это основа любой политики. Люди это приветствуют. Я же знаю, что люди говорят, вот сбор подписей идет и прочее. Я же знаю, о чем говорят. Люди хотят, чтобы был мир. Это в крови у нас, это генетически наше. Потому что наши дедушки и бабушки наелись этих войн. И это к нам перешло, мы хотим, чтобы было хорошо.

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