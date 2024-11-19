Лукашенко: ВНС не должно довлеть над другими, ибо мы создадим сами себе проблемы

Во Дворце Независимости 19 ноября состоялось первое заседание Президиума ВНС. И как заявил Александр Лукашенко, который является его председателем, Всебелорусское народное собрание никому не должно мешать работать, не должно довлеть над другими органами власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И у такого заявления есть весомые основания.

Предвидеть проблемы и разрешать их до наступления сложной ситуации – известный подход к любому вопросу главы государства. Он отметил, что пока в должности председателя ВНС и Президента находится один человек, этого, естественно, не произойдет. «Но потом мы можем создать себе большие проблемы».

Еще одна проблемная тема – повышение статуса районных исполнительных комитетов для усиления роли местных органов власти в развитии регионов. Ее тоже подробно разбирали на уровне ВНС. Четкое распределение обязанностей, политическая дальновидность и готовность к любому варианту развития событий.