Лукашенко: ВНС не должно довлеть над другими, ибо мы создадим сами себе проблемы
Во Дворце Независимости 19 ноября состоялось первое заседание Президиума ВНС. И как заявил Александр Лукашенко, который является его председателем, Всебелорусское народное собрание никому не должно мешать работать, не должно довлеть над другими органами власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И у такого заявления есть весомые основания.
Предвидеть проблемы и разрешать их до наступления сложной ситуации – известный подход к любому вопросу главы государства. Он отметил, что пока в должности председателя ВНС и Президента находится один человек, этого, естественно, не произойдет. «Но потом мы можем создать себе большие проблемы».
Еще одна проблемная тема – повышение статуса районных исполнительных комитетов для усиления роли местных органов власти в развитии регионов. Ее тоже подробно разбирали на уровне ВНС. Четкое распределение обязанностей, политическая дальновидность и готовность к любому варианту развития событий.
Евгений Пустовой – все предусмотреть и никому не мешать.
Эти кадры останутся в истории. В стране в разгаре процесс формализации политических изменений и вопросы хозяйственного переформатирования в регионах. Эволюционное решение даже в налоговом перераспределении. 19 ноября во Дворце Независимости Президиум Всебелорусского народного собрания. Президент страны и председатель ВНС провел первое заседание Президиума этого самого молодого и уникального конституционного органа Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Решил провести сегодня заседание Президиума в таком широком составе. Поскольку нам надо решить главный вопрос. Может, даже не решить, он решен Конституцией. Мы все должны понимать, что Всебелорусское народное собрание никому не должно мешать работать, Всебелорусское народное собрание не должно довлеть над другими, ибо мы создадим сами себе проблемы. А пока председатель и Президент, в одном лице должности сосредоточены, естественно, этого не произойдет, я надеюсь. Но потом, а все вы будете жить потом, вы создадите себе, или мы сегодня, завтра можем создать себе большую проблему.
В зале не только Президиум ВНС, но и широкое представительство управленческого аппарата страны. Главные представители всех ветвей власти, глава Администрации Президента, губернаторы. ВНС – высший конституционный представительный орган народовластия, и он, что называется, становится на крыло. Отсюда повестка сегодняшнего совещания.
Александр Лукашенко:
Мы должны определить, но, я еще раз подчеркиваю, место определено Конституцией, в деталях, в конкретике у нас всегда бывает наоборот. Если у нас определено, что Всебелорусское собрание принимает решения в плане национальной безопасности, война и мир, и прочее – это только полномочия ВНС. Беру крайний этот пример, не дай бог. Но это полномочия Всебелорусского народного собрания. Если в кадровом отношении Всебелорусское народное собрание решает знаете какие кадровые вопросы, значит ВНС и должно решать эти кадровые вопросы. ВНС не может мельчить (подробнее).
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