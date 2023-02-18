Какой день предскажет погоду на март и почему зимний гром – плохой знак? Приметы на конец февраля

К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 20 февраля – день Луки, Могущница. Особые свойства на Луку обретала лапчатка – трава, листочки которой напоминают крест, рассказали в программе «Плюс-минус». В народе ее называли могущницей, то есть растением, в котором заключена большая сила. От этого слова произошло второе название праздника.

Следили на Луку и за погодой. К примеру, полуденный ветер сулил урожай яровых. А вот редкое природное явление – зимний гром – в этот день считалось нехорошим знаком. Это означало, что сенокос будет очень плохим. 21 февраля – Захар Серповидец. В день его памяти серпы доставали из чуланов, осматривали, чистили, точили и окропляли крещенской водой. В связи с этим говорили: «Не тогда серпы точить, когда на жниво идти», «Не обрежешь вовремя кривого серпа, не нажнешь в поле снопа». Считалось, что Захарий Серповидец увидит старания людей и поможет им – вдохнет в серпы спорую силу. На Захария, по народному поверью, был особенно остр и лунный серп. Люди подмечали: чем холоднее в этот день, тем теплее будет в марте.

22 февраля – день Панкратия. Полагалось проверять все хозяйство, смотреть, все ли в порядке, не нуждается ли имущество в починке. Не зря говорили: «Если у Панкратия дело в руках – у хозяина хлеб в устах». Наблюдали и за погодой, подмечая, что зима начинает слабеть. Приближению весны посвящена поговорка: «На Панкратия ночь темна – убегает зима». Считалось, что чем холоднее неделя, которая начинается с этого дня, тем теплее будет в марте. 23 февраля – Прохор Весновей. С этим днем связано несколько поговорок и присказок о погоде, например такая: «До Прохора старуха охала: ох, студено. Пришел Прохор да Влас: никак весна у нас?» Память святого Власа отмечается на следующий день. В то же время зимы еще остерегались и просили: «Лютуй, февраль, не лютуй, а на весну брови не хмурь». Впрочем, мороз, по мнению людей, и сам понимал, что властвовать ему осталось недолго: «На Прохора и зима заохает, а февраль бушует, но весну чует».