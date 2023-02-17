Нет производств и счастливых людей на улице. Как поменялась Прибалтика после развала СССР?

После развала Союза Запад лелеет планы – создать балто-черноморскую унию. Нет, не для развития оси благополучия, а для сколачивания интернационального батальона против России. Беларусь среди нацистской своры – по-прежнему страна-партизанка, по-прежнему держит удар.
События времен войны и 2020-е на границе Беларуси и ЕС. Почему эти кадры так похожи? Читайте здесь.
Роман Самуль, блогер:
Все адекватные люди прекрасно видели, кто такая Тихановская, как она разговаривает. Она разговаривает по бумажкам. Сама двух слов связать не может. Я смотрю ее выступления некоторые, что она в Литве делает, в Польше. Даже видно, как она переживает за то, что у нее отбирают электорат. Лукашенко же сейчас подписал указ о том, что могут возвращаться товарищи, которые уехали. Единственное, что каждого будем индивидуально рассматривать, кто что натворил. И она очень переживает, потому что в Польше действительно не так сладко живется, как рассказывают нам.
Впрочем, за верность коллективному Западу медалей не дают. Географическую периферию – цветущий оазис при Союзе – превратили в заброшенную грядку ЕС. Морская Латвия, как рыба, оказалась в пиратских сетях Старой Европы. Даже брендовые шпроты – за бортом европейских интересов.
Роман Самуль:
Мы находимся на отшибе, у нас нет производств.
– У вас же были производства.
– Когда-то были. Когда у нас все привозят из Италии, Германии, Англии. Это же логистика, все дорожает. Зарплаты в Латвии намного ниже, чем в Германии. В Германии продукты, одежда по себестоимости ниже, в Латвии выше.
– То есть вас высшей расой не сделали? Вы не чувствовали себя немножко остарбайтерами?
– Почему мы вступили в Евросоюз? С одной целью. Рынок расширялся, капитализм, поэтому появилась такая Латвия. Нам дали возможность свободно перемещаться, но это тоже очень хитрый ход, чтобы дешевая рабочая сила хлынула в Германию. Все производства – под условием, чтобы вступить – надо было закрывать. Всякие внутренние производства. Им нужно расширять контингент для продажи товаров. Соответственно, вся эта продукция просто заполнила нашу страну, как и всю Прибалтику.
– Рынок дешевой рабочей силы и рынок сбыта своих товаров.
– Конечно.
Еврокомиссия публикует тревожные данные. В 2060 году в Латвии число людей старше 65 лет составит почти треть населения. Таким образом, наша страна, а также соседняя Литва возглавят список наиболее активно вымирающих стран Евросоюза. По данным европейских демографов, к середине века население Латвии снизится почти до 500 тысяч.
Банкротство – это еще одна примета европеизированной Латвии. Настоящая диктатура технологий, разрушения.
Роман Самуль:
Наши политики решили (они же во всем первые) уважить своих хозяев, что ввели такой локдаун, когда ты заходишь в магазин, нельзя было купить детское питание, памперсы, мыло. Можно было просто купить какие-то продукты, чтобы ты не умер с голоду.
Прибалты в Европу едут на заработки, а вот жить – в Беларусь. С безвизом Беларусь стала еще хлебосольнее.
Антон Бычковский, пресс-секретарь Госпогранкомитета Беларуси:
Чтобы отбить у собственных граждан ездить к нам по безвизу, латвийские контрольные службы намеренно создают неудобства и затягивают процедуру оформления транспортных средств на границе. Многочасовое ожидание они пытаются оправдать углубленными проверками и досмотрами. Несмотря на все искусственно создаваемые препятствия, в 2022 году безвизовым режимом воспользовались более 115 тысяч граждан и неграждан Латвии.
Не едут – бегут. Дошло до того, что Латвия устроила охоту даже на своих же детей. Ознакомительная поездка в Витебск на «Славянский базар» из-за селфи и пары вопросов белорусскому Президенту закончилась для юнкоров из Риги настоящим преследованием.
«В Латвии так называемый президент, а в Беларуси – действительно». Блогер Роман Самуль рассказал, почему сбежал из Европы (подробности).
Илья Кароза, кадет Витебского кадетского училища:
Министр иностранных дел Латвии написал, что мы не прислушались к рекомендациям Латвии и детей проверят на измену. Было в принципе небезопасно ехать обратно.
В Латвии за альтернативное мнение кандидату и блогеру уже не раз сносили его аккаунты. Даже чаще, чем памятники воинам-освободителям, здесь под обломками мемориалов хотят похоронить память о нормальном прошлом, чтобы украсть будущее.
Роман Самуль:
Для многих это такая болезненная тема. Многие, когда об этом говорят, даже слезы льют. У нас введены уголовные статьи за поддержку Российской Федерации.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
То есть ты за СВО? Почему?
Роман Самуль:
Я за СВО. Если бы не было государственного переворота в Украине, не было бы всего того, что последовало. Но люди об этом не хотят знать или понимать, не хотят разбираться в этих вещах. Я не согласен с тем, как у нас политическая элита пытается выстроить ход событий так, что на самом деле русские во всем виноваты.
– В Латвии всегда русские во всем виноваты.
– Если бы Тихановская пришла к власти, то сегодня была бы стопроцентная ситуация, как в Украине. Именно здесь, потому что и пытались расшатать вашу страну, чтобы, грубо говоря, открыть еще один фронт и тем самым ослабить Россию.
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