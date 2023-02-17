Нет производств и счастливых людей на улице. Как поменялась Прибалтика после развала СССР?

Роман Самуль, блогер: Все адекватные люди прекрасно видели, кто такая Тихановская, как она разговаривает. Она разговаривает по бумажкам. Сама двух слов связать не может. Я смотрю ее выступления некоторые, что она в Литве делает, в Польше. Даже видно, как она переживает за то, что у нее отбирают электорат. Лукашенко же сейчас подписал указ о том, что могут возвращаться товарищи, которые уехали. Единственное, что каждого будем индивидуально рассматривать, кто что натворил. И она очень переживает, потому что в Польше действительно не так сладко живется, как рассказывают нам.

События времен войны и 2020-е на границе Беларуси и ЕС. Почему эти кадры так похожи? Читайте здесь.

После развала Союза Запад лелеет планы – создать балто-черноморскую унию. Нет, не для развития оси благополучия, а для сколачивания интернационального батальона против России. Беларусь среди нацистской своры – по-прежнему страна-партизанка, по-прежнему держит удар.

Впрочем, за верность коллективному Западу медалей не дают. Географическую периферию – цветущий оазис при Союзе – превратили в заброшенную грядку ЕС. Морская Латвия, как рыба, оказалась в пиратских сетях Старой Европы. Даже брендовые шпроты – за бортом европейских интересов.

Роман Самуль:

Мы находимся на отшибе, у нас нет производств.

– У вас же были производства.

– Когда-то были. Когда у нас все привозят из Италии, Германии, Англии. Это же логистика, все дорожает. Зарплаты в Латвии намного ниже, чем в Германии. В Германии продукты, одежда по себестоимости ниже, в Латвии выше.

– То есть вас высшей расой не сделали? Вы не чувствовали себя немножко остарбайтерами?

– Почему мы вступили в Евросоюз? С одной целью. Рынок расширялся, капитализм, поэтому появилась такая Латвия. Нам дали возможность свободно перемещаться, но это тоже очень хитрый ход, чтобы дешевая рабочая сила хлынула в Германию. Все производства – под условием, чтобы вступить – надо было закрывать. Всякие внутренние производства. Им нужно расширять контингент для продажи товаров. Соответственно, вся эта продукция просто заполнила нашу страну, как и всю Прибалтику.

– Рынок дешевой рабочей силы и рынок сбыта своих товаров.

– Конечно.

Еврокомиссия публикует тревожные данные. В 2060 году в Латвии число людей старше 65 лет составит почти треть населения. Таким образом, наша страна, а также соседняя Литва возглавят список наиболее активно вымирающих стран Евросоюза. По данным европейских демографов, к середине века население Латвии снизится почти до 500 тысяч.

Банкротство – это еще одна примета европеизированной Латвии. Настоящая диктатура технологий, разрушения.

Роман Самуль:

Наши политики решили (они же во всем первые) уважить своих хозяев, что ввели такой локдаун, когда ты заходишь в магазин, нельзя было купить детское питание, памперсы, мыло. Можно было просто купить какие-то продукты, чтобы ты не умер с голоду.

Прибалты в Европу едут на заработки, а вот жить – в Беларусь. С безвизом Беларусь стала еще хлебосольнее.

Антон Бычковский, пресс-секретарь Госпогранкомитета Беларуси:

Чтобы отбить у собственных граждан ездить к нам по безвизу, латвийские контрольные службы намеренно создают неудобства и затягивают процедуру оформления транспортных средств на границе. Многочасовое ожидание они пытаются оправдать углубленными проверками и досмотрами. Несмотря на все искусственно создаваемые препятствия, в 2022 году безвизовым режимом воспользовались более 115 тысяч граждан и неграждан Латвии.

Не едут – бегут. Дошло до того, что Латвия устроила охоту даже на своих же детей. Ознакомительная поездка в Витебск на «Славянский базар» из-за селфи и пары вопросов белорусскому Президенту закончилась для юнкоров из Риги настоящим преследованием.

«В Латвии так называемый президент, а в Беларуси – действительно». Блогер Роман Самуль рассказал, почему сбежал из Европы (подробности).

Илья Кароза, кадет Витебского кадетского училища:

Министр иностранных дел Латвии написал, что мы не прислушались к рекомендациям Латвии и детей проверят на измену. Было в принципе небезопасно ехать обратно.

В Латвии за альтернативное мнение кандидату и блогеру уже не раз сносили его аккаунты. Даже чаще, чем памятники воинам-освободителям, здесь под обломками мемориалов хотят похоронить память о нормальном прошлом, чтобы украсть будущее.

Роман Самуль:

Для многих это такая болезненная тема. Многие, когда об этом говорят, даже слезы льют. У нас введены уголовные статьи за поддержку Российской Федерации.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

То есть ты за СВО? Почему?