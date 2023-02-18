«За умы наших детей борются все». Директор гимназии станет делегатом на первом собрании новой белорусской партии

Новости Беларуси. На политическом поле Беларуси совсем скоро появится новая партия. Ее рабочее название – «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом одноименное общественное объединение продолжит свою работу и будет обеспечивать развитие общественно значимых инициатив. Главной задачей новой политической силы станет консолидация белорусского народа. Всю неделю в нашей стране проходили собрания по избранию делегатов. Уже в марте они представят свои регионы на учредительном съезде. Какими качествами должны обладать участники нового политического образования? Портрет будущего партийца в материале Екатерины Капылович.

Лола Карловна Пахомова более 30 лет – на передовой образования. Долгие годы обучала и воспитывала детей в столичной школе. Сегодня она директор 50-й минской гимназии. На ее уроках вместе с основной программой красной нитью проходят темы любви и верности Родине.

Георгий Антонов, учащийся гимназии № 50 Минска:

Лола Карловна нас учит любить Беларусь. Про знаменитых людей Беларуси рассказывает. Даже когда у нас было упражнение по-русскому про Игната Домейко, она нам рассказывала про минералы, которые он открыл, про то, что он сделал.

Лола Карловна уверена: патриотизм начинается с семьи, где живет взаимопонимание и поддержка. Учит дочерей и внуков уважать друг друга и не забывать простые жизненные истины.

Ольга Овсяник:

Любить свою Родину, не предавать ее ни при каких условиях. Делать свою работу качественно, жить в гармонии с собой, жить своей семьей и оставаться всегда хорошим человеком. Говорят, учитель создает нацию. Лола Карловна воспитывает в каждом из учеников достойную личность, верную традициям своей страны. Это особенно важно сейчас, когда извне пытаются навязать совсем иные ценности.