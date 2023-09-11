Пустовой о беглых: «Они плюнули в родной колодец, а сейчас хотят напиться из него воды»

Вадим Боровик, политолог:

Такой момент. Вспомните ковид. Ненормально, что по лесу или городу надо ходить в маске, ну, неудобно. Но есть такая ситуация, которая требует более внимательного отношения к юридическим процедурам. То есть граждане должны понять: сегодня настолько сложная геополитическая ситуация, что мы вынуждены принять такой нормативный акт. Возможно, он будет носить временный характер и в последующем какие-то процедуры будут упрощены. Но сегодня, если мы хотим сохранить мир на белорусской земле, обезопасить себя от каких-то ДРГ, лишних людей на территории, которые могут нанести нам вред и ущерб, мы должны это делать. Второй момент – буду здесь более откровенен, у нас были граждане, которые абсолютно искренне желали зла своей стране. Они это задекларировали официально. Они просили ввести санкции, когда санкции уже были введены, они были не против того, а даже настаивали на том, чтобы против Беларуси применялось оружие массового поражения. Почему мы таким людям должны обещать жизнь? Они хотели поставить нас в неудобное положение. Заметьте, они поставили себя в неудобное положение. Сегодня к ним на территории пребывания не самое лучшее отношение властей, они для них являются проблемой. Геморрой они себе нажили. И мы здесь будем в первую очередь заботиться о тех, кто здесь платит налоги, кто здесь заботится о своих родителях, против которых они вводили санкции. И будем в первую очередь для этих граждан создавать условия. Но мы понимаем, что может быть ситуация: женщина вышла замуж, кто-то учится и прочее. Мы это все понимаем, но еще раз обращаем внимание: есть такие ситуации, когда нормативные акты подстраиваются под ситуацию. Вот это именно такой нормативный акт.

Кирилл Казаков, СТВ:

Мы понимаем, что, скорее всего, так оно и есть. Но с другой стороны, давайте вспомним еще одно слово, которое говорит Президент. Справедливость.