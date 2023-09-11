Пустовой о беглых: «Они плюнули в родной колодец, а сейчас хотят напиться из него воды»

Дубликат бесценного груза. Почему «паспортный указ» наделал много шума? Как теперь будет проходить процедура, кому трэба дома бываць часцей и действительно ли такая мера – экзамен на любовь к Родине? На площадке ток-шоу «По существу» развернулась дискуссия.
Вадим Боровик, политолог:
Такой момент. Вспомните ковид. Ненормально, что по лесу или городу надо ходить в маске, ну, неудобно. Но есть такая ситуация, которая требует более внимательного отношения к юридическим процедурам. То есть граждане должны понять: сегодня настолько сложная геополитическая ситуация, что мы вынуждены принять такой нормативный акт. Возможно, он будет носить временный характер и в последующем какие-то процедуры будут упрощены. Но сегодня, если мы хотим сохранить мир на белорусской земле, обезопасить себя от каких-то ДРГ, лишних людей на территории, которые могут нанести нам вред и ущерб, мы должны это делать. Второй момент – буду здесь более откровенен, у нас были граждане, которые абсолютно искренне желали зла своей стране. Они это задекларировали официально. Они просили ввести санкции, когда санкции уже были введены, они были не против того, а даже настаивали на том, чтобы против Беларуси применялось оружие массового поражения. Почему мы таким людям должны обещать жизнь? Они хотели поставить нас в неудобное положение. Заметьте, они поставили себя в неудобное положение. Сегодня к ним на территории пребывания не самое лучшее отношение властей, они для них являются проблемой. Геморрой они себе нажили. И мы здесь будем в первую очередь заботиться о тех, кто здесь платит налоги, кто здесь заботится о своих родителях, против которых они вводили санкции. И будем в первую очередь для этих граждан создавать условия. Но мы понимаем, что может быть ситуация: женщина вышла замуж, кто-то учится и прочее. Мы это все понимаем, но еще раз обращаем внимание: есть такие ситуации, когда нормативные акты подстраиваются под ситуацию. Вот это именно такой нормативный акт.
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы понимаем, что, скорее всего, так оно и есть. Но с другой стороны, давайте вспомним еще одно слово, которое говорит Президент. Справедливость.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Они плюнули в родной колодец, а сейчас хотят напиться из него воды. И еще – почему же такие демократичные и гуманистические европейские страны не пойдут навстречу этим борцам «за дэмакратыю»? Дайте им свои паспорта, а не хотят. А знаете почему? Потому что они уже успели наследить и там, портят криминогенную ситуацию в Польше и в Литве.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Хочется сказать: дайте не просто паспорта, дайте паспорта тем, кого вы считаете не гражданами в Латвии и Эстонии. Или, например, посмотрите на закон о влиянии России в Польше. Там никакие права никого не нарушаются? Это другое!
Читайте также:
«Тое, што нас аб’ядноўвае». Пустовой объяснил, чем важен для белорусов День народного единства
Ленчевская о «паспортном указе»: он несет проблемы для тех, в отношении которых в Беларуси возбуждены уголовные дела
«Ничто так не объединяет, как борьба против кого-то». Пустовой о провокациях Польши в отношении белорусов