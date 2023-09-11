«Они крепкие, сильные, здоровые». Ветераны ОМОН оценили подготовку спецназа на турнире по тактической стрельбе

Новости Беларуси. Турнир по тактической стрельбе среди сотрудников ОМОН стартовал 11 сентября под Минском. Международные соревнования проходят в нашей стране впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они продлятся в течение недели и завершатся 16 сентября. За победу борются 15 команд спецподразделений из Беларуси, России и Кыргызстана. В качестве наблюдателей приехали гости из Чеченской Республики. За ходом состязаний следила и наш корреспондент Алина Мычко.

Алина Мычко, корреспондент:

В тактической стрельбе одной меткости для победы недостаточно. Успех зависит от умения бойцов использовать снаряжение, оружие и даже ландшафт. Маневрируя между укрытиями и скрываясь от противника, необходимо успешно поражать все цели.

На пути к победе – полосы препятствий, переправа через водоем, поражение целей противника и запуск беспилотников. И не налегке, а в полном обмундировании, вес которого намного превышает 20 килограммов. Тем не менее от старта до финиша у наших бойцов уходило менее получаса. Следующий этап турнира ждет их уже этой ночью. В Беларуси стартовал международный турнир по тактической стрельбе. Открыл мероприятие Иван Кубраков. Подробнее.

Сотрудник ОМОН ГУВД Миноблисполкома:

Это командное упражнение развивает чувство поддержки, братства, то есть тут никто никого не бросит. Если там один остался, его в любом случае будут доставать до конца, пытаться. Если он там будет ползти и что-то уронит – за ним экипировку поднимут. То есть вышли на старт все вместе, и пришли к финишу тоже вместе.

В 2023 году турнир посвящен 35-летнему юбилею ОМОН. Его белорусские спецподразделения отпразднуют 22 ноября. Во время торжественной церемонии открытия состязаний министр внутренних дел Беларуси особо отметил профессионализм бойцов. Они справились с преступными группировками лихих 1990-х, преодолели события 2020- года. И показали всему миру: есть те, кто готов встать на защиту наших граждан в любых ситуациях.

Фото: сайт Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Они оправдали то доверие, доверие в первую очередь людей. И порядок был наведен. И вот, казалось бы, прошло много времени, на улицах чистота, порядок и безопасность, самое главное. Даже у нас, в Республике Беларусь, самой безопасной стране, считаю. Тем не менее данное подразделение просто необходимо. Необходимо для того, чтобы все понимали, что есть та сила, которая готова противопоставить себя злу.

Турнир – это в первую очередь испытание на прочность командного духа бойцов. До финиша дойдут только самые сплоченные. Кроме того, соревнования – хороший шанс пообщаться с зарубежными коллегами. После стартов участники обмениваются знаниями об экипировке, оружии и тактике проведения операций. За всем этим наблюдают ветераны ОМОН. Их оценка новому поколению – «отлично».

Александр Ажгирей, ветеран ОМОН:

Оцениваю – «прекрасно». И время им даст еще большую оценку. Они крепкие, сильные, здоровые, целеустремленные. Поэтому им – вперед, и так держать во всех своих начинаниях. Здесь прошла вся моя жизнь. Это моя семья, в которой я родился, вырос и стал... Окреп, наверное, в этой жизни.

Павел Бриль, полковник полиции ВНГ России:

Ребята все мотивированные, то есть все задачи выполняются на должном уровне. Самая первоочередная задача – это охрана общественного порядка и защита личности и государства. Готовы к любым испытаниям.