«Ничто так не объединяет, как борьба против кого-то». Пустовой о провокациях Польши в отношении белорусов
Дубликат бесценного груза. Почему «паспортный указ» наделал много шума? Как теперь будет проходить процедура, кому трэба дома бываць часцей и действительно ли такая мера – экзамен на любовь к Родине? На площадке ток-шоу «По существу» развернулась дискуссия.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
В преддверии электоральной кампании Польши многие поляки сомневаются в том, что их голоса услышат. И даже на телекомпанию СТВ много приходит и рассказывают в разных наших проектах. Польша – это государство в одном направлении, в качестве границ. Но у нее нет независимой политики, и Польша превратись в таран «Дранг нах Остен». А ничто так не объединяет, как борьба против кого-то. Сейчас орки стали русскими.
Кирилл Казаков, СТВ:
А белорусы – белоорки?
Евгений Пустовой:
А белорусы – те, кто стоят на страже прежде всего тыла России. А второй момент очень важный – миролюбивой политики в Европе. Если будут слушать белорусов, будет мир.
Алена Сырова, СТВ:
Они нас постоянно провоцируют. Мы вспоминаем миграционный кризис. То есть они от нас ждали какой-то силовой реакции. Они знают. Видят там, что мы такие эмоциональные, руководитель у нас внешне эмоциональный, хотя на самом деле человек, который не принимает не взвешенных решений при внешней эмоциональности. Наверное, они, не до конца понимая это, раз так делали, во времена этого миграционного кризиса (наши коллеги работали на границе) что они там творили: и вертолеты в воздухе, и водометы, и все на свете. То, что должно было бы повлечь какую-то силовую реакцию, которую в течение нескольких дней ждали. Что сейчас творят, стрельба на границе.
Кирилл Казаков:
Вот даже эта ситуация. Попробовали бы наши там пострелять, что бы было?
Александр Маркевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Во взаимоотношениях с Польшей мы мимо 17 сентября никак не пройдем. Это праздник народного единства, но он существовал всегда. Да, он по-другому в светское время назывался, все мы родом из детства. Я родом из западной Беларуси, Гродненщины. Я жил на Первомайской улице, а соседний дом – на улице 17 Сентября. Центральная улица города Щучина до сих пор. Поэтому праздник был всегда. И мы считали его позитивным тоже всегда. И поляки его тоже считали, которые жили в Польской Народной Республике. И родственники приезжали к нам: у моих хороших знакомых дядя полковник из Польши приезжал. Почему сейчас взято на вооружение польским истеблишментом, не народом, а истеблишментом, потому что у них есть родовая травма: как же, была великая Польша когда-то? И они помнят. Польско-советская война 1919-1921 годов, они якобы одержали там победу. Беларусь тогда была в шесть уездов, а теперь Беларусь – полноценное государство, которое совпадает с картой расселения белорусов Карского почти один в один. Для них, естественно, образ врага всегда нужен.
Кирилл Казаков:
И там еще в этой карте Белосток белорусский. Это так.
Александр Маркевич:
Это нюансы, но мы знаем, что такое суверенитет, независимость, Президент четко обозначил это все. А что касается кризиса миграционного, они сами себе его придумали. Потому что раньше они справлялись с этими миграционными потоками за счет Беларуси. У нас были соглашения, нам оказывалась помощь, с этой международной помощью укрепляли свою границу.
Читайте также:
«Тое, што нас аб’ядноўвае». Пустовой объяснил, чем важен для белорусов День народного единства
Гендиректор «Беларусьфильма» анонсировал ленту о событиях 2020 года в Беларуси
Воскресенский предложил начать отмечать день основания БССР в Беларуси