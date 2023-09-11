Дубликат бесценного груза. Почему «паспортный указ» наделал много шума? Как теперь будет проходить процедура, кому трэба дома бываць часцей и действительно ли такая мера – экзамен на любовь к Родине? На площадке ток-шоу «По существу» развернулась дискуссия.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

В преддверии электоральной кампании Польши многие поляки сомневаются в том, что их голоса услышат. И даже на телекомпанию СТВ много приходит и рассказывают в разных наших проектах. Польша – это государство в одном направлении, в качестве границ. Но у нее нет независимой политики, и Польша превратись в таран «Дранг нах Остен». А ничто так не объединяет, как борьба против кого-то. Сейчас орки стали русскими. Кирилл Казаков, СТВ:

А белорусы – белоорки? Евгений Пустовой:

А белорусы – те, кто стоят на страже прежде всего тыла России. А второй момент очень важный – миролюбивой политики в Европе. Если будут слушать белорусов, будет мир.

Алена Сырова, СТВ:

Они нас постоянно провоцируют. Мы вспоминаем миграционный кризис. То есть они от нас ждали какой-то силовой реакции. Они знают. Видят там, что мы такие эмоциональные, руководитель у нас внешне эмоциональный, хотя на самом деле человек, который не принимает не взвешенных решений при внешней эмоциональности. Наверное, они, не до конца понимая это, раз так делали, во времена этого миграционного кризиса (наши коллеги работали на границе) что они там творили: и вертолеты в воздухе, и водометы, и все на свете. То, что должно было бы повлечь какую-то силовую реакцию, которую в течение нескольких дней ждали. Что сейчас творят, стрельба на границе. Кирилл Казаков:

Вот даже эта ситуация. Попробовали бы наши там пострелять, что бы было?