«Тое, што нас аб’ядноўвае». Пустовой объяснил, чем важен для белорусов День народного единства

Дубликат бесценного груза. Почему «паспортный указ» наделал много шума? Как теперь будет проходить процедура, кому трэба дома бываць часцей и действительно ли такая мера – экзамен на любовь к Родине? На площадке ток-шоу « По существу » развернется дискуссия.

Кирилл Казаков, СТВ: Жень, у нас в последнее время появилось очень большое количество так называемых лидеров общественного мнения. Ты один из них. Которые очень ярко и очень эксцентрично высказывают свою точку зрения. Эксцентрично в плане действительно запоминающиеся. 17 сентября стало некой вехой, когда люди, даже выражающие свое мнение по отношению, например, к тем или иным действиям внутри страны, за пределами, они едины. Получилось так, что самая яркая мысль все равно приводит к тому, что каким бы ни был ты резким в некоторых высказываниях, каким бы кто-то ни был более лояльным, он все равно приходит к мысли о том, что 17 сентября – это та дата, которая заставляет думать, что мы все здесь под одним красно-зеленым флагом. У нас действительно, если и есть враг, хотя мы в прошлой программе говорили о том, что нам как белорусам сложно врага придумать. Поэтому 17 сентября для нас, может быть, пока и не стало такой датой, как 9 мая. Тогда враг – немцы. Мы победили, явная дата. А здесь… Мы с поляками долгое время жили как минимум как соседи. И тем более тебе как человеку, у которого дом находится на границе с Польшей, не знать ли, что в поляки в принципе и поляки-власть – это разные поляки. Люди, которые живут через три километра от твоего дома в соседней Беловеже, они же ведь, в принципе, такие же, как и мы. А люди, которые живут в Варшаве и творят ту политику, против которой нам в итоге пришлось возвращать этот праздник на политическую авансцену, это другие люди.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

17 верасня – гэта тое, што нас аб’ядновывае. А насчет возвращать из-за кого-то – нет, мы не в угоду или из-за кого-то вернули 17 сентября. Это, мне кажется, просто мы забросили удочку на будущее. Ведь просто рассматривать, что мы были под гнетом, а потом вышли и стали самодостаточные – это слишком узко. Не только под поляками, много было захватчиков, топтались по нашей земле. И кованые сапоги нацистов. А до этого – Короткевича достаточно почитать. Рунами написано – археологи нашли стрелу. Такая вот Беларусь. Это была плата и есть плата за то, что мы на перекрестке различных культур. Мы, понимаете, точка бифуркации, сердце Европы и так далее…

Кирилл Казаков:

Жень, а ты стесняешься говорить фразу «мы были под польской оккупацией»?

Евгений Пустовой:

Почему нет? Были под гнетом.

Кирилл Казаков:

А почему 5-10 лет назад мы этой фразы избегали?

Евгений Пустовой:

Потому что были толерантны, а сейчас мы самодостаточны. До 2020 года и после мы показали, что такое белорусы. Голос официального Минска все громче и громче, хотя нам можно говорить тихо – к нам прислушивается весь мир.

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