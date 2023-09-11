Одна самодельная взрывчатка легко спустит с рельсов любой поезд. Взрывотехники провели эксперимент

Они готовились убивать мирных белорусов ради денег. КГБ раскрыл и обезвредил на территории нашей страны сразу три террористические группы, которые работали на спецслужбы Украины, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ. Подрывы железнодорожных путей, слежка за передвижением военной техники и оборудование схронов со взрывчаткой и оружием. Кто и по каким причинам попал в разряд предателей Родины и почему кровавым планам не суждено реализоваться?

После предотвращения попытки теракта и обезвреживания самих преступников саперная группа взялась за разминирование взрывного устройства. В итоге мощность взрывчатки составила более килограмма тротила, чего, по заключению экспертов, вполне достаточно для того, чтобы спустить с рельсов любой поезд.

Владимир Атрашков, начальник главного управления специальных экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:

28 августа текущего года сотрудниками КГБ были представлены для проведения взрывотехнической экспертизы предметы, изъятые в ходе осмотра места происшествия. Специалисты Государственного комитета судебных экспертиз установили, что они представляют собой самодельное взрывное устройство, состоящее из заряда взрывчатого вещества, средства инициирования и исполнительного механизма.

В качестве заряда взрывчатого вещества злоумышленники использовали четыре тротиловые шашки общим весом 1 200 граммов. Исполнительный механизм взрывного действия представлял собой две металлические пластины со слоем диэлектрического материала. В качестве средства инициирования был использован стандартный капсюль-детонатор. Заряд взрывчатого вещества и исполнительный механизм были снабжены магнитами для крепления на металлическом изделии, в качестве которого могли выступать как железнодорожные пути, так и непосредственно элементы подвижного состава. Такого количества взрывчатого вещества вполне хватило бы для подрыва железнодорожных путей и создания аварийной ситуации с подвижным железнодорожным составом.

Впрочем, как говорится, лучше один раз увидеть. Подобные действия эксперты-взрывотехники делают не красоты ради, а для наглядного понимания возможных последствий от несостоявшегося теракта.