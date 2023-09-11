Спросили у террориста, почему он решил пожертвовать сотнями жизней и не обратился в милицию. Ответ шокирует
Они готовились убивать мирных белорусов ради денег. КГБ раскрыл и обезвредил на территории нашей страны сразу три террористические группы, которые работали на спецслужбы Украины, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ. Подрывы железнодорожных путей, слежка за передвижением военной техники и оборудование схронов со взрывчаткой и оружием. Кто и по каким причинам попал в разряд предателей Родины и почему кровавым планам не суждено реализоваться?
Понятно, что целью взрыва должен был стать конкретный состав. А жертвами – десятки, если не сотни человек. Но 15 тысяч долларов, которые были обещаны исполнителям этого теракта сотрудниками СБУ, видимо, оказались дороже жизней людей.
– Вы говорите, что поняли, что в пакете было взрывное устройство. Если вы положите взрывное устройство на рельсы, что произойдет, если оно сработает?
– Дело в том, что я понял только в последний момент, в 22:30 примерно, потому что инструкция была выслана в 22:30. Изначально, когда я пакет забирал, не вскрывал его.
– Вот вы идете со взрывным устройством на рельсы. Что вы понимаете? Что нужно сделать?
– Схема была. Я так понял, нужно положить на рельсы.
– Если вы все правильно сделаете, что произойдет?
– Взрыв.
– Произойдет взрыв.
– Взрыв чего будет?
– Тяжело сказать. Возможно, это поезд будет, товарный, или с грузом каким-то, или с людьми. Пострадают…
– То есть вы понимали?
– Да, я понимал.
– А почему вы в милицию не сообщили о том, что вам поступило задание о перемещении взрывного устройства на территории Республики Беларусь?
– Сложно сказать. Наверное, из-за финансовой ситуации.
– Что у вас с финансовой ситуацией?
– Были большие долги по банковской линии.
– За счет жизней других людей решили погасить долги?
– Ну, не совсем так.
О том, что за каждым их шагом давно и пристально наблюдают сотрудники КГБ, Вабищевич и Зиненко, конечно же, не знали, потому и задержание на месте преступления с поличным оказалось для них полной неожиданностью.
Инструкция для террористов. Как работали преступники в Беларуси? Обвиняемые дали показания – читайте далее.