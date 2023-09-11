Спросили у террориста, почему он решил пожертвовать сотнями жизней и не обратился в милицию. Ответ шокирует

– Вы говорите, что поняли, что в пакете было взрывное устройство. Если вы положите взрывное устройство на рельсы, что произойдет, если оно сработает?

– Дело в том, что я понял только в последний момент, в 22:30 примерно, потому что инструкция была выслана в 22:30. Изначально, когда я пакет забирал, не вскрывал его.

– Вот вы идете со взрывным устройством на рельсы. Что вы понимаете? Что нужно сделать?

– Схема была. Я так понял, нужно положить на рельсы.

– Если вы все правильно сделаете, что произойдет?

– Взрыв.

– Произойдет взрыв.

– Взрыв чего будет?

– Тяжело сказать. Возможно, это поезд будет, товарный, или с грузом каким-то, или с людьми. Пострадают…

– То есть вы понимали?

– Да, я понимал.

– А почему вы в милицию не сообщили о том, что вам поступило задание о перемещении взрывного устройства на территории Республики Беларусь?

– Сложно сказать. Наверное, из-за финансовой ситуации.

– Что у вас с финансовой ситуацией?

– Были большие долги по банковской линии.

– За счет жизней других людей решили погасить долги?

– Ну, не совсем так.