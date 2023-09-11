Ленчевская о «паспортном указе»: он несёт проблемы для тех, в отношении которых в Беларуси возбуждены уголовные дела

Дубликат бесценного груза. Почему «паспортный указ» наделал много шума? Как теперь будет проходить процедура, кому трэба дома бываць часцей и действительно ли такая мера – экзамен на любовь к Родине? На площадке ток-шоу «По существу» развернулась дискуссия.

Кирилл Казаков, СТВ:

Последние новости польской прессы: замминистра иностранных дел снимают по скандалу о том, что якобы в арабских странах открываются некие представительства, которые раздают чуть ли не визы со штампами уже направо и налево. Это делает истеблишмент польской республики. При этом для нас они говорят о том, что защищают свою страну от миграционного кризиса. И у меня возникают некоторые вопросы. Они могут творить все. Что делает Беларусь – это все плохо. Этот вопрос с паспортами, там же прежде всего возбудились товарищи, живущие в Польше. Потому что, действительно, наши дипучреждения не будут теперь делать паспорта для этих беглых экстремистов. Вопрос достаточно простой: русские журналисты это назвали троллингом. Как угодно это можно называть. Нас уже ООН обвиняет в том, что мы не заботимся о собственных гражданах, при этом поляки, европейцы творят что угодно. Я накануне смотрю ток-шоу на украинском телеканале, где рассказывают о том, что давайте приостановим гражданство у украинцев, которые уехали из Украины и которые не хотят сейчас согласно Конституции воевать на восточном фронте с русскими. Почему это украинцам сходит с рук, а мы, защищая страну от этих экстремистских товарищей, рекомендуем им не забрать гражданство, а приехать сюда. Алена Сырова, СТВ:

А может, ситуация куда глубже? Почему мы считаем, что все, что мы делаем, руководство Беларуси, это в пику полякам, беглым? Может, мы это делаем для себя, есть какие-то рациональные объяснения?

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Первое, я бы не хотела, чтобы этот указ политизировали. Давайте посмотрим на наши дипмиссии за рубежом. Они сегодня сокращаются. И сегодня для нас важно упорядочить и систематизировать административные процедуры и снизить нагрузку на наши консульства и посольства. Второе – я не вижу никакой проблемы, если раз в 10 лет гражданин Республики Беларусь, который по тем или иным основаниям проживает в другой стране, приедет сюда, на территорию Республики Беларусь. Кирилл Казаков:

Хотя бы доказать, что ты белорус.