Ленчевская о «паспортном указе»: он несёт проблемы для тех, в отношении которых в Беларуси возбуждены уголовные дела
Дубликат бесценного груза. Почему «паспортный указ» наделал много шума? Как теперь будет проходить процедура, кому трэба дома бываць часцей и действительно ли такая мера – экзамен на любовь к Родине? На площадке ток-шоу «По существу» развернулась дискуссия.
Кирилл Казаков, СТВ:
Последние новости польской прессы: замминистра иностранных дел снимают по скандалу о том, что якобы в арабских странах открываются некие представительства, которые раздают чуть ли не визы со штампами уже направо и налево. Это делает истеблишмент польской республики. При этом для нас они говорят о том, что защищают свою страну от миграционного кризиса. И у меня возникают некоторые вопросы. Они могут творить все. Что делает Беларусь – это все плохо. Этот вопрос с паспортами, там же прежде всего возбудились товарищи, живущие в Польше. Потому что, действительно, наши дипучреждения не будут теперь делать паспорта для этих беглых экстремистов. Вопрос достаточно простой: русские журналисты это назвали троллингом. Как угодно это можно называть. Нас уже ООН обвиняет в том, что мы не заботимся о собственных гражданах, при этом поляки, европейцы творят что угодно. Я накануне смотрю ток-шоу на украинском телеканале, где рассказывают о том, что давайте приостановим гражданство у украинцев, которые уехали из Украины и которые не хотят сейчас согласно Конституции воевать на восточном фронте с русскими. Почему это украинцам сходит с рук, а мы, защищая страну от этих экстремистских товарищей, рекомендуем им не забрать гражданство, а приехать сюда.
Алена Сырова, СТВ:
А может, ситуация куда глубже? Почему мы считаем, что все, что мы делаем, руководство Беларуси, это в пику полякам, беглым? Может, мы это делаем для себя, есть какие-то рациональные объяснения?
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Первое, я бы не хотела, чтобы этот указ политизировали. Давайте посмотрим на наши дипмиссии за рубежом. Они сегодня сокращаются. И сегодня для нас важно упорядочить и систематизировать административные процедуры и снизить нагрузку на наши консульства и посольства. Второе – я не вижу никакой проблемы, если раз в 10 лет гражданин Республики Беларусь, который по тем или иным основаниям проживает в другой стране, приедет сюда, на территорию Республики Беларусь.
Кирилл Казаков:
Хотя бы доказать, что ты белорус.
Марина Ленчевская:
Погуляют по прекрасным улицам Минска, Речицы и так далее, Беларусь – великолепная страна. Встретятся с друзьями, родственниками, посетят могилы. Почему нет? Да, безусловно, этот указ несет определенные проблемы для тех элементов, в отношении которых на территории Республики Беларусь возбуждены уголовные дела. Неотвратимость наказания никто не отменял. А таких достаточно за рубежом. Я даже не говорю про экстремистов или террористов, на них распространяется вообще другой закон, который говорит, что лица, которые будут приговорены и судом признаны экстремистами, террористами, вообще утрачивают гражданство. А там банальные воришки, за особо тяжкие преступления очень много людей, которые совершили преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, коррупцией и так далее. Нам надо их сюда вернуть. Они должны заплатить ущерб государству и тем потерпевшим лицам, нашим гражданам. Потом я хочу обратить внимание, что там, помимо паспортов, мы сегодня говорим, что сделка должна при личном участии происходить. Сделка купли-продажи недвижимости, автомобилей и так далее. Либо по доверенности, которая выдана на территории Республики Беларусь. И смотрите, ведь это тоже безопасность наших граждан. Посмотрите, как процветает мошенничество сегодня. Сегодня вообще все эти сделки должны быть максимально, и государство заинтересовано, чтобы они были максимально защищены. И когда она лично происходит, тут мы можем обезопасить и продавца, и покупателя. И еще, почему я все-таки не хотела, чтобы этот указ не политизировался. У нас Президент все время говорит: дорогие наши белорусы, возвращайтесь, мы вас ждем, всякое бывало. Совершили плохое дело – встаньте, покайтесь. И комиссия работает, кстати, неплохо. Что мы делаем? Мы сканируем этого человека, даем ему полную информацию о том, какой у него статус-кво здесь. То есть если в отношении его возбуждено уголовное дело, мы ему сообщаем. А это его право, принимает пускай решение, приезжать или нет. Но неотвратимость наказания никто не отменял.
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