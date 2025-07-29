Главы МИД Беларуси и Эфиопии согласовали график двусторонних мероприятий

Встречей на высшем уровне обсуждение белорусско-эфиопского сотрудничества не ограничилось. Подробно и уже с акцентом на практическую реализацию о направлениях всего комплекса достигнутых договоренностей шла речь на встрече глав внешнеполитических ведомств наших стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коллеги подтвердили обоюдную заинтересованность в наращивании взаимной торговли и сотрудничества в сфере продовольственной безопасности, расширении гуманитарных и культурных связей. Обозначили конкретные шаги, необходимые для выхода на запуск совместных проектов. Речь о механизации аграрного сектора Эфиопии с применением нашей техники, подготовке персонала для ее обслуживания, трансфере технологий в сельском хозяйстве.

Не обошли стороной и тему развития договорно-правовой базы. Кроме того, министры иностранных дел согласовали график двусторонних контактов и мероприятий до конца года. Еще раз стороны подтвердили стремление к углублению политического диалога, дальнейшему взаимодействию и поддержке в рамках ООН, БРИКС и на других многосторонних площадках.