Азарёнок: все континенты за Батьку и против Запада – на том и стоим!

«Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Майдан в Киеве начался с того, что голая феминистка спилила крест. Страшное кощунство привело к жуткой трагедии. Ей ничего не было. Теперь там война, голод, холод, смерть.
В Минске малолетняя дура возле кафедрального собора сожгла Минскую икону Божией Матери. И у нас завели уголовное дело. А ведь попрание святыни вызвало ликование у борзых сатанистов, сиречь змагаров.
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Вот они, враги народа, Батьки и Христа. Вот они, кощунники и ублюдки. Telegram-канал экуменистки Наталки Василевич, подлой гадины, еретички, возмущен. Непропорциональность наказания, видите ли. Лучше Евгения Пустового не скажешь.
Пустовой сказал, причем тут война и Майдан. Подробности.
А вот вам еще. Для понимания, с кем мы дело имеем.
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А вы слышали последний пранк Вована и Лексуса? Болтон, усатый ястреб, последний мерзавец, разоткровенничался. И вот тут пришла печалька для всех, кто обвиняет Батьку в якобы предательстве России. Пиндос признался, что неоднократно они пытались добиться от Лукашенко предательства России. Во время всех визитов просили: отвернись от Путина, мы поможем, мы все дадим, все признаем, горы золотые будут. И всякий раз получали отлуп и шли вслед за американской военной гегемонией. На три буквы. Это наш цивилизационный выбор.
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Григорий Азаренок:
Беларусь защищена. Беларусь мирная. Батька вернулся домой. А Россия вновь отмывает тьму этого мира. Все его зло, всю его подлость. Кровью своих сынов она претворяет черный мрак в свет. Мы с Россией. Помолитесь за ее воинов. С нами Бог.
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