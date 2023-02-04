Азарёнок: все континенты за Батьку и против Запада – на том и стоим!

Григорий Азаренок, СТВ: Майдан в Киеве начался с того, что голая феминистка спилила крест. Страшное кощунство привело к жуткой трагедии. Ей ничего не было. Теперь там война, голод, холод, смерть.

В Минске малолетняя дура возле кафедрального собора сожгла Минскую икону Божией Матери. И у нас завели уголовное дело. А ведь попрание святыни вызвало ликование у борзых сатанистов, сиречь змагаров.

Вот они, враги народа, Батьки и Христа. Вот они, кощунники и ублюдки. Telegram-канал экуменистки Наталки Василевич, подлой гадины, еретички, возмущен. Непропорциональность наказания, видите ли. Лучше Евгения Пустового не скажешь.

Пустовой сказал, причем тут война и Майдан. Подробности.

А вот вам еще. Для понимания, с кем мы дело имеем.