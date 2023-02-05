«Русские медленно запрягают, но быстро едут». Как это отражается на СВО?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

На ваш взгляд, НАТО можно считать полноценным участником конфликта в Украине?

Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий, член совета по внешней и оборонной политике (Россия):

Да, безусловно.

Александр Шпаковский, политолог:

С точки зрения прямого вовлечения в конфликт, наверное, нет. По факту – конечно. Поставляя вооружение, оказывая различными гибридными способами поддержку Вооруженным силам Украины, НАТО является стороной конфликта.

Юрий Дудкин, военный эксперт (Украина):

НАТО является прямым участником боевых действий на территории Украины, тем более, что военнослужащие НАТО уже давным-давно до 24 февраля 2022 года присутствуют на территории Украины в качестве инструктора ВСУ. Надежда Сасс:

Существует мнение, что все более активное вовлечение НАТО в конфликт в Украине не в последнюю очередь продиктовано отсутствием, испарением страха об ответе Российской Федерации. То есть в какой-то момент для западных кураторов режима Зеленского Россия предстала в виде бумажного тигра, который запугивает, угрожает, но никаких действий не предпринимает, чтобы Западу не позволить полноценно ввалиться в эту игру.