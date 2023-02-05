«Русские медленно запрягают, но быстро едут». Как это отражается на СВО?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
На ваш взгляд, НАТО можно считать полноценным участником конфликта в Украине?
Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий, член совета по внешней и оборонной политике (Россия):
Да, безусловно.
Александр Шпаковский, политолог:
С точки зрения прямого вовлечения в конфликт, наверное, нет. По факту – конечно. Поставляя вооружение, оказывая различными гибридными способами поддержку Вооруженным силам Украины, НАТО является стороной конфликта.
Юрий Дудкин, военный эксперт (Украина):
НАТО является прямым участником боевых действий на территории Украины, тем более, что военнослужащие НАТО уже давным-давно до 24 февраля 2022 года присутствуют на территории Украины в качестве инструктора ВСУ.
Надежда Сасс:
Существует мнение, что все более активное вовлечение НАТО в конфликт в Украине не в последнюю очередь продиктовано отсутствием, испарением страха об ответе Российской Федерации. То есть в какой-то момент для западных кураторов режима Зеленского Россия предстала в виде бумажного тигра, который запугивает, угрожает, но никаких действий не предпринимает, чтобы Западу не позволить полноценно ввалиться в эту игру.
Руслан Пухов:
Гуманность на войне негуманная. Россия пыталась проводить операцию на начальном этапе достаточно гуманными средствами. Клаузевиц говорил, что если изначальная диспозиция войны расставлена неправильно, то потом ошибки исправить очень тяжело. Именно здесь произошла та ловушка: Россия неправильно поставила диспозицию и пыталась вести себя гуманно, в результате мы там, где мы. Поэтому основная проблема при всем участии НАТО кроется не в НАТО, а в российских головах. Если мы эту голову не перестроим, то СВО может затянуться.
Надежда Сасс:
А что вы имеете в виду? Какие методы перестроения возможны на данном этапе?
Руслан Пухов:
Война – дело молодых, как говорил Цой, и лекарство против морщин. Посмотрите, как динамично действуют украинцы и их западные кураторы, а мы все еще раскачиваемся. С одной стороны, у нас всегда есть оправдание, что русские медленно запрягают, но быстро едут. Красная армия в 1941 году была в значительной степени разгромлена, вплоть до конца 1942 года получала ряд чувствительных поражений, но надо помнить, что Советский Союз был в той войне не один. У него были мощные союзники, которые поставляли ему технику, в том числе бензин, боевое снаряжение, грузовики, иначе мы бы скакали на лошадках. Сейчас все эти мощные союзники есть и у Украины. Все-таки Советский Союз был огромным, бездонным резервуаром с людьми. Россия таким бездонным резервуаром не является.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Немцы не хотели, но США настояли. Почему теперь и Германия поставляет танки Украине?
«Мы вынуждены жестко реагировать». Готова ли Беларусь при необходимости ответит врагу огнём?
Юрий Дудкин: «Недалек тот час, когда Запад содрогнется от возможностей Российской Федерации. А она может многое»