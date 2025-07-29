Аграрии Минской области намолотили свыше 390 тыс. тонн озимого ячменя

Жатва с каждым днем набирает ход. Намолот озимого ячменя в Минской области составил свыше 390 тысяч тонн. Урожайность опережает прошлогоднюю – почти 50 центнеров с гектара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ежедневно от рассвета до заката на полях трудятся тысячи комбайнеров и водителей. На счету каждая погожая минута. Все нацелены на общий результат. Задействовано более 1,5 тысячи комбайнов. Активно ведутся работы и в Борисовском районе.

Только в хозяйстве «Божедары» под зерновые культуры отведено порядка тысячи гектаров, из которых 300 – пшеница, и 600 – озимая рожь. Сейчас завершают уборку озимого ячменя и приступают к рапсу. В этом сезоне сельхозпредприятие планирует намолотить не менее 7 тысяч тонн зерна. За работой на полях следят и профсоюзы.