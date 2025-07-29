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Аграрии Минской области намолотили свыше 390 тыс. тонн озимого ячменя

29 июля 2025 15:32
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Жатва с каждым днем набирает ход. Намолот озимого ячменя в Минской области составил свыше 390 тысяч тонн. Урожайность опережает прошлогоднюю – почти 50 центнеров с гектара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Аграрии Минской области намолотили свыше 390 тыс. тонн озимого ячменя-2

Ежедневно от рассвета до заката на полях трудятся тысячи комбайнеров и водителей. На счету каждая погожая минута. Все нацелены на общий результат. Задействовано более 1,5 тысячи комбайнов. Активно ведутся работы и в Борисовском районе.

Только в хозяйстве «Божедары» под зерновые культуры отведено порядка тысячи гектаров, из которых 300 – пшеница, и 600 – озимая рожь. Сейчас завершают уборку озимого ячменя и приступают к рапсу. В этом сезоне сельхозпредприятие планирует намолотить не менее 7 тысяч тонн зерна. За работой на полях следят и профсоюзы.

Аграрии Минской области намолотили свыше 390 тыс. тонн озимого ячменя-4

Антонина Котова, председатель Борисовской районной профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса:
Работники, занятые в уборочной кампании, обеспечены средствами индивидуальной защиты. Организовано питание в полевых условиях, двухразовое. И, конечно же, питьевой режим. 

Владимир Радовня, директор сельхозпредприятия «Божедары»:
Зернокомплекс у нас один, современный, справляется с этими мощностями. Сегодня работают четыре комбайна на уборке озимого ячменя. Одновременно ведется прессование соломы, свозка соломы с поля, один на единице.

Общая площадь зернового клина в Минской области более 470 тысяч гектаров, свыше 380 занимают зерновые.

# Уборочная кампания

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