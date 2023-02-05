Состоялся телефонный разговор Лукашенко и Путина

Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Президенты обсудили три блока вопросов белорусско-российского сотрудничества. В центре внимания – общая повестка взаимодействия в экономике, политике и сфере безопасности, в том числе в рамках Союзного государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Также главы государств договорились определить дату встречи в ближайшее время. Главной ее целью станет контроль за исполнением поручений, данных президентами ранее. Прежде всего в сфере импортозамещения и по всем направлениям антисанкционного взаимодействия.

Третий блок вопросов – подготовка к заседанию Высшего госсовета. В связи с тем, что на февраль запланировано заседание Совета министров Союзного государства, Высший госсовет планируется провести уже этой весной. На заседании, как ожидается, имеющиеся договоренности будут формализованы, подписаны соответствующие документы. Но до этого весь спектр актуальных на сегодняшний день вопросов главы государств обсудят и уточнят в ходе предстоящей встречи.