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Состоялся телефонный разговор Лукашенко и Путина

05 февраля 2023 17:54
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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Президенты обсудили три блока вопросов белорусско-российского сотрудничества. В центре внимания – общая повестка взаимодействия в экономике, политике и сфере безопасности, в том числе в рамках Союзного государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Состоялся телефонный разговор Лукашенко и Путина-1

Также главы государств договорились определить дату встречи в ближайшее время. Главной ее целью станет контроль за исполнением поручений, данных президентами ранее. Прежде всего в сфере импортозамещения и по всем направлениям антисанкционного взаимодействия.

Третий блок вопросов – подготовка к заседанию Высшего госсовета. В связи с тем, что на февраль запланировано заседание Совета министров Союзного государства, Высший госсовет планируется провести уже этой весной. На заседании, как ожидается, имеющиеся договоренности будут формализованы, подписаны соответствующие документы. Но до этого весь спектр актуальных на сегодняшний день вопросов главы государств обсудят и уточнят в ходе предстоящей встречи.

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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