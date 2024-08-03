Пустовой: не надо умирать за страну на фронте – достаточно не пройти мимо и помочь

О крышевании, которым занимает Лукашенко, о здоровье тех кто ставит диагнозы Первому и самой успешной конвертации политических дивидендов. Евгений Пустовой и его авторская рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

От мировой политики и операций главных спецслужб мира до внимания к потребностям людей из самых небольших деревень страны. Такая она – насыщенная неделя Первого. Действия Лукашенко задают вайб мировой повестке. А он печется об атмосфере на юге Полесья и технологиях сева озимых. Лукашенко: без технологий не надо сеять, особенно в Гомеле – ну не надо и все. Подробнее.

Евгений Пустовой:

Как ни говори, а сложно подобрать слова. Никто из пропагандистов не сможет отразить глубину и простоту Лукашенко. Тут надо Достоевским быть. О главном, в смысле и смыслах Первого и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ. Подробнее смотрите в видео. Евгений Пустовой:

Пока пальцами мы путешествовали по мировой повестке, переворачивая страницы медиа, Президент помог уникальной операции в истории спецслужб и – главное – контролировал, как восстанавливают крыши над головой наших людей. Именно таким крышеванием занимается наш Первый. «Надо разобраться от жизни». Лукашенко о ликвидации последствий урагана в Гомельской области.