Пустовой: не надо умирать за страну на фронте – достаточно не пройти мимо и помочь
О крышевании, которым занимает Лукашенко, о здоровье тех кто ставит диагнозы Первому и самой успешной конвертации политических дивидендов. Евгений Пустовой и его авторская рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
От мировой политики и операций главных спецслужб мира до внимания к потребностям людей из самых небольших деревень страны. Такая она – насыщенная неделя Первого. Действия Лукашенко задают вайб мировой повестке. А он печется об атмосфере на юге Полесья и технологиях сева озимых.
Лукашенко: без технологий не надо сеять, особенно в Гомеле – ну не надо и все. Подробнее.
Евгений Пустовой:
Как ни говори, а сложно подобрать слова. Никто из пропагандистов не сможет отразить глубину и простоту Лукашенко. Тут надо Достоевским быть. О главном, в смысле и смыслах Первого и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
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Евгений Пустовой:
Пока пальцами мы путешествовали по мировой повестке, переворачивая страницы медиа, Президент помог уникальной операции в истории спецслужб и – главное – контролировал, как восстанавливают крыши над головой наших людей. Именно таким крышеванием занимается наш Первый.
«Надо разобраться от жизни». Лукашенко о ликвидации последствий урагана в Гомельской области.
Евгений Пустовой:
Я человек счастливый. Потому что живу в Беларуси. Потому что в деле, которое мне нравится. Потому что, то в теме самой интересной, а и самой важной информации, то погружаюсь в тихую радость жизни белорусской провинции. Так вот, это здесь, в столицах, мы толкаемся локтями, нагнетаем и раздуваем, истерим в социальных сетях. А это – пшик. Без посевной, без крыши над головой. Без Лукашенко, который все порешает.
Одна часть общества уже потеряла нашу Беларусь. Откровений и разочарований полно. В больших зарплатах и легком бизнесе. Вы хотели Европу, свобод рынка и от нравственности. Вы устали от картинок комбайнов и селекторов, от руки государства – наслаждайтесь. Но что-то никто не смог построить там свою бизнес-империю, а зарабатывать приходится либо давая заказные мини-интервью, либо сдавая своих же бедолаг-соседей по койкам хостелов тамошним спецслужбам. Это не рука государства – это бесцеремонная пята чужой страны.
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