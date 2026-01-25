Новая международная организация. Что для Беларуси означает вступление в Совет мира?

Дипломатия – это специфическая сфера и очень тонкая материя, где имеет значение каждый шаг, взгляд и жест. Особенно сейчас, когда классическая форма работы уже не подходит – условия в мире поменялись, а новые формы еще до конца не сложились, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Жду возможности работать с Вами в будущем во имя общей цели» – что в письме Лукашенко от Трампа? Подробнее тут.

Свои задачи у белорусских дипломатов. На неделе они, кстати, отмечали профессиональный праздник, и так совпало, что буквально накануне этой даты Президент США пригласил Президента Беларуси вступить в Совет мира. А чуть позже Александр Лукашенко подписал документ о присоединении к новой международной организации, и это, безусловно, еще одна дипломатическая победа Беларуси и лучшее доказательство того, что наша стратегия работает. Как зарождался новый Совет мира и что это даст нашей стране, мы узнали подробности.

Вот так под бурные аплодисменты в Давосе зародилась новая международная организация. Ее имя – Совет мира, а ее автор в дополнительном представлении не нуждается. Глава Белого дома в белом кресле – совпадение ли? – и, безусловно, в центре внимания. Трамп с воодушевлением презентует свой новой проект мирового масштаба.

Дональд Трамп, Президент США:

Этот Совет имеет все шансы стать одной из важнейших организаций, когда-либо учрежденных. У нас будет мир во всем мире, и, боже, какой же это был бы великий вклад в историю для всех нас! Каждый человек в этом зале – звезда, иначе вас бы здесь не было. Среди звезд – два десятка глав государств, которые специально прилетели в Давос. Минск также поддержал инициативу Трампа, а в Конгресс-холле на церемонии присутствовал посол Беларуси в Швейцарии. Александр Ганевич говорит – атмосфера была демократичной. А речи Трампа без лишнего пафоса и официоза.

Александр Ганевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Швейцарии:

В конце церемонии опять, заключительным словом, выступил Президент Трамп. Достаточно просто выступал, без всяких эмоций больших, на понятном языке. Пожелал успеха работе в Совете мира. Очень лестно отзывался о тех странах, которые уже подписали этот документ. И приглашал всех остальных, опять же, этот документ, присоединиться к Совету мира через подписание вот этого Устава.

Отдельное приглашение вступить в Совет мира Трамп отравил и нашему Президенту. Оно пришло в Минск 19 января. А уже буквально на следующий день Александр Лукашенко подписал документ о вступлении Беларуси в новую организацию. Такое приглашение получили далеко не все. По сообщениям СМИ, Трамп выбрал около 60 стран. Это наиболее влиятельные мировые игроки, среди которых и Беларусь. К примеру, наших прибалтийских соседей в Совет мира не позвали. Не в обиду, но понятно, кто чего стоит. Беларусь за мир, и это уважают и признают, как и то, что Лукашенко сегодня – один из самых влиятельных политиков в регионе. А потому использует любую возможность, чтобы вернуть мир в наш общий дом. «Вранье это все». Лукашенко опроверг слухи о взносе для вступления в Совет мира. Действительно, вопросами Газы Совет мира, скорее всего, не ограничится, считают эксперты. Это лишь первый этап.

Марк Эпископос, научный сотрудник евразийской программы Института Куинси (США):

В будущем, я думаю, мы можем ожидать, что в рамках Совета мира будут обсуждаться, например, темы по евразийской безопасности, темы, про которые очень много говорил Президент Лукашенко. И поэтому для меня это приятно. И хорошо, что, кроме Беларусь, там Армения, Азербайджан и в будущем может быть Россия, смотря что произойдет с регулированием.