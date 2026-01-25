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Качество как основа продаж – правило 2026 года! За счёт чего в Беларуси планируют достичь прироста ВВП

25 января 2026 16:50
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Качество как основа продаж. В 2026-м это правило будет доминировать. На неделе министр экономики рассказал, что в этом году повышать уровень ВВП планируют за счет инвестиций и экспорта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Перед каждым белорусским послом стоят соответствующие задачи. Это поиск новых рынков, промышленное сотрудничество, налаживание партнерских связей.

Одним словом, на первый план выходит экономическая дипломатия, с отдельными элементами которой (а может, даже ключевыми) должен быть хорошо знаком новый глава дипмиссии Беларуси в России. На неделе им стал бывший министр финансов Юрий Селиверстов.

Наш посол в РФ традиционно обладает особым статусом. От его профессионализма, личных качеств зависит многое, в том числе как быстро будут решаться ключевые для нас вопросы: от цен на энергоносители до программ импортозамещения. Президент не раз подчеркивал, что Беларусь «не должна провалить 2026 год» в плане сотрудничества с Россией, и роль посла здесь высока. Юрию Селиверстову предоставлены полномочия заместителя премьер-министра по вопросам отношений с РФ. Это позволит напрямую координировать работу, минуя лишнюю бюрократию.

Качество как основа продаж – правило 2026 года! За счёт чего в Беларуси планируют достичь прироста ВВП-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Мы часто говорим, что посольство в России это не просто посольство. Это второе правительство. Потому что это основной наш рынок, где мы продаем свою продукцию. И это основная страна, которая инвестирует в нашу, помогает нам всегда. Это наша Россия. Поэтому лишь бы кого туда не пошлешь. И уровень должен быть соответствующий, и знания, и желание работать. Поэтому остановились на вашей кандидатуре.

# Экономика # Юрий Селиверстов # Александр Лукашенко # Юрий Чеботарь

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