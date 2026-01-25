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Бывший глава офиса Зеленского Ермак возобновил адвокатскую деятельность

25 января 2026 16:41
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Бывший глава офиса Зеленского Ермак возобновил адвокатскую деятельность-0

Экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак вернул себе право заниматься адвокатской практикой 23 января 2026 года. Об этом пишет РИА Новости.

Он приостановил его в 2020 году, когда стал главой офиса президента, но до этого почти 25 лет работал юристом.

В ноябре прошлого года Ермак ушел в отставку после обысков на фоне коррупционного скандала в энергетическом секторе. 

Позднее появились противоречивые сообщения: сперва он заявил о намерении уйти на фронт, потом депутаты утверждали, что он находится в корпусе службы внешней разведки, хотя он официально там не числился.

Фото: pinterest

# Международная политика

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