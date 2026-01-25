На неделе начался новый переговорный трек по Украине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В пятницу и субботу в Абу-Даби стороны впервые обсудили не только вопросы безопасности, но и экономики.

Подготовительная встреча в Кремле прошла с участием представителя недавно созданного Совета мира. Стало известно, что Россия готова передавать в пользу Палестины 1 миллиард долларов из числа замороженных активов. Прочие изъятые активы РФ готова инвестировать в Донбасс. Американцы предлагают Путину такой же план, как и в секторе Газа, чтобы устойчивый мир был достигнут через экономику и общие хозяйственные проекты. Кремль требует, чтобы Киев полностью вывел войска с территории ДНР. Речь о крупнейшем узле обороны – агломерации Славянск-Краматорск, и пока не похоже, что Украина готова сдать без боя свою главную крепость на востоке.

Вместе с тем одно поражение Зеленский уже получил. В Давосе сделку на 800 миллиардов долларов не подписали, встреча с Трампом прошла холодно, и в новый раунд переговоров Украина вступает слабее, чем когда-либо: без света, тепла, финансовых ресурсов и военных успехов.

Кто-то на войне теряет, а кто-то находит. Как, к примеру, Михал Стрнад. Знакомьтесь, Михал – бизнесмен из Чехии и отныне самый богатый человек в мире в своей сфере. А занимается он производством оружия и заработал несметные богатства на поставках снарядов в Украину. Его состояние сейчас оценивается без малого в 37 миллиардов долларов. Почти как ВВП Эстонии.

Несложно догадаться, что Чехия (об Эстонии вообще не вспоминали) в Совет мира пока не вступила. Думает. А в это время война, в том числе в Украине, как и производство оружия, продолжается. Грустно, но как есть.