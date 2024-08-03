110 лет с начала Первой мировой – в Сморгони поставили реконструкцию и открыли мемориальный комплекс

В 2024 году исполняется 110 лет с начала Первой мировой войны. Говоря об этой странице общей истории Беларуси, России и Украины, мы в первую очередь вспоминаем Сморгонь. Этот город на западе страны 810 дней держал оборону и так и не сдался врагу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там погибли десятки тысяч военных и мирных жителей. Немало примеров героизма, в том числе женского. В память о жертвах Первой мировой войны в Сморгони провели фестиваль «Белорусский Верден», а также открыли самый масштабный в Беларуси мемориальный комплекс. Галина Буро продолжит.

Боль белорусской земли – Сморгонь. 810 дней и ночей город держал оборону. Жестокие бои, страх, смерть, сотни беженцев, изможденные солдаты, разрушенные дома. Из 16 тысяч жителей осталось лишь 150 человек. Сморгонь после Первой мировой войны называли городом мертвых.

Сморгонь так и не покорилась врагу. В память о жертвах тех сражений возвели крупнейший в Беларуси мемориальный комплекс, посвященный Первой мировой войне. Центральное место занимают часовня скорби и три скульптурные композиции: «Крылатый гений солдатской славы», «Беженцы» и «Солдаты первой мировой». Здесь же нанесены исторические факты, которые по крупицам собирали в архивах. Благодаря неравнодушным активистам, при поддержке Президента, местной власти, республиканских фондов и финансировании Союзного государства проект удалось реализовать за 10 лет.

Виктор Пранюк, заместитель председателя Гродненского облисполкома:

Мы больше такого не допустим, поэтому, конечно, объединение всех позитивных сил противостояния лжи, лицемерию, переписыванию истории – это наш путь, наш долг.

Феодосий Владышевский, генеральный консул России в Гродно:

Первая мировая война была одним из первых таких… Следующей была Великая Отечественная. И, конечно, мы все знаем, что основы для Великой Отечественной были заложены именно во время Первой мировой войны.

Рассказ о битве за Сморгонь на языке военно-исторической реконструкции. Под сотню участников клубов из Беларуси и России на глазах зрителей оживили знаковые эпизоды сражений.

Реконструкторы продемонстрировали атаку эскадрона 13-го уланского Владимирского полка Российской императорской армии на немецкие части около деревни Оленец, которая произошла в рамках «Свенцянского прорыва». Был разыгран фрагмент позиционной войны в окопах между русскими и немецкими войсками, показана страшная газовая атака, которая была характерна для того времени.