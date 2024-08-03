Лукашенко: без технологий не надо сеять, особенно в Гомеле – ну не надо и всё
Кадровые рокировки в поле и советы аграриям от Президента. Рабочая поездка Александра Лукашенко по Гомельской области продолжается. В центре внимания – хозяйство «Полесье-Агроинвест», где производят половину всей сельхозпродукции Петриковского района. Президента интересовал ход полевых работ в регионе, а также работа по выращиванию молодняка крупного рогатого скота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства положительно оценил деятельность управленца сельхозпредприятия. По итогу принято кадровое решение. Александр Лукашенко прямо в поле согласовал назначение нового председателя Петриковского райисполкома. Им стал Александр Веремеев – руководитель «Полесье-Агроинвест». В этом человеке Президент видит потенциал для кадрового роста.
Подробности у Алены Сыровой.
О планах подробно изучить положение дел в Петриковском районе накануне, посещая Мозырский, который постепенно восстанавливается после урагана, сказал глава государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поеду, посмотрю, как Петриков работает. Мы с Петриковского района, он рекомендовал, забрали помощником Президента. Вот я хочу посмотреть, как он работает. Завтра посмотрю.
И суток не прошло, а Александра Лукашенко уже ждали в полях. Между собой обсуждая, что в этом поле вблизи Лясковичей будет посеяно. Почему в нем импортная техника? Ответы на все эти вопросы были озвучены позже, но главный – кадровый – не погруженным в голову не пришел. Да и как, если вполне рутинно главе государства докладывали губернатор, исполняющий обязанности председателя райисполкома и глава местного хозяйства. Максимум погожая неделя – и с уборкой закончат. Все внимание после – севу озимых.
Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:
В прошлом году мы добавили 200 тысяч тонн зерна кукурузы и вышли на 430. Задача в этом году – удержать этот объем и плющеной, и сухой. На плющеной уменьшить затраты – это корм для крупного рогатого скота.
Александр Лукашенко:
Это правильно.
Иван Крупко:
Я в этом году, во второй половине мая здесь был, стояла вода, он не мог зайти, но сил хватает, техника мощная, и он зашел, и кукуруза успела набрать. И будет и зерно, и будет силос. Под озимый сев, Александр Григорьевич, мы уже начали сев, 2,4 тысячи рапса посеяли. На сегодня мы обеспечены азотом 100 %, фосфором 66 %, калием 95 %. В принципе, вот за выходные...
– Ну, посеять есть чем, что тут говорить.
– То есть постараемся на 100 % выдержать всю технологию.
У Президента единственное требование – соблюдение технологий, иначе в лучшем случае будем выходить в ноль. Этого мы себе позволить не можем.
Александр Лукашенко:
Иван Иванович, без технологий не надо сеять. Особенно в Гомеле. Ну не надо и все. Лучше пускай мы подумаем, кому отдать это поле и хозяйство. Ну что вы сеете? Ну, 20 центнеров за гектар – это не урожайность. Если ты сказал, что в этом году мы 30 получили – это подвиг. А 20 – это не урожайность.
На прошлой неделе смотрели поля хозяйства «Восток» в Минском районе.
Лукашенко в полях Минского района: я такого рапса не видел – лес! Подробнее.
Так вот, глава государства уверен, такого и здесь можно добиться. Рапс – культура капризная, требует повышенного внимания, но…
Александр Лукашенко:
Если ты вложился в рапс хорошо, ну ты тогда и получишь результат. 55 центнеров – это будешь в шоколаде.
В Петриковском районе 50 центнеров с гектара не обещают, но 30 при закладке 19-ти надеются получить.
Александр Лукашенко:
Ты сеял рапс в этом году под урожай?
Александр Веремеев, директор СУП «Полесье-Агроинвест»:
Да.
– Сколько гектаров?
– 420 гектаров у нас было.
– В эти же сроки сеял?
– Мы их с 1-го числа по 15-е. Мы отсеялись, и у нас, в принципе, мы согласны, есть поля, которые были в начале, то есть до пятого числа, есть поля, которые были до десятого. Урожайность, да, она отличается. На наших почвах, на песках мы начинаем уже быть раньше для того, чтобы обработать в течение двух суток, высеяться, чтобы сохранить эту влагу.
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