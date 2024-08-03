Лукашенко: без технологий не надо сеять, особенно в Гомеле – ну не надо и всё

Кадровые рокировки в поле и советы аграриям от Президента. Рабочая поездка Александра Лукашенко по Гомельской области продолжается. В центре внимания – хозяйство «Полесье-Агроинвест», где производят половину всей сельхозпродукции Петриковского района. Президента интересовал ход полевых работ в регионе, а также работа по выращиванию молодняка крупного рогатого скота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства положительно оценил деятельность управленца сельхозпредприятия. По итогу принято кадровое решение. Александр Лукашенко прямо в поле согласовал назначение нового председателя Петриковского райисполкома. Им стал Александр Веремеев – руководитель «Полесье-Агроинвест». В этом человеке Президент видит потенциал для кадрового роста. Подробности у Алены Сыровой.

О планах подробно изучить положение дел в Петриковском районе накануне, посещая Мозырский, который постепенно восстанавливается после урагана, сказал глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Поеду, посмотрю, как Петриков работает. Мы с Петриковского района, он рекомендовал, забрали помощником Президента. Вот я хочу посмотреть, как он работает. Завтра посмотрю.

И суток не прошло, а Александра Лукашенко уже ждали в полях. Между собой обсуждая, что в этом поле вблизи Лясковичей будет посеяно. Почему в нем импортная техника? Ответы на все эти вопросы были озвучены позже, но главный – кадровый – не погруженным в голову не пришел. Да и как, если вполне рутинно главе государства докладывали губернатор, исполняющий обязанности председателя райисполкома и глава местного хозяйства. Максимум погожая неделя – и с уборкой закончат. Все внимание после – севу озимых.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

В прошлом году мы добавили 200 тысяч тонн зерна кукурузы и вышли на 430. Задача в этом году – удержать этот объем и плющеной, и сухой. На плющеной уменьшить затраты – это корм для крупного рогатого скота. Александр Лукашенко:

Это правильно. Иван Крупко:

Я в этом году, во второй половине мая здесь был, стояла вода, он не мог зайти, но сил хватает, техника мощная, и он зашел, и кукуруза успела набрать. И будет и зерно, и будет силос. Под озимый сев, Александр Григорьевич, мы уже начали сев, 2,4 тысячи рапса посеяли. На сегодня мы обеспечены азотом 100 %, фосфором 66 %, калием 95 %. В принципе, вот за выходные...

– Ну, посеять есть чем, что тут говорить.

– То есть постараемся на 100 % выдержать всю технологию.

У Президента единственное требование – соблюдение технологий, иначе в лучшем случае будем выходить в ноль. Этого мы себе позволить не можем. Александр Лукашенко:

Иван Иванович, без технологий не надо сеять. Особенно в Гомеле. Ну не надо и все. Лучше пускай мы подумаем, кому отдать это поле и хозяйство. Ну что вы сеете? Ну, 20 центнеров за гектар – это не урожайность. Если ты сказал, что в этом году мы 30 получили – это подвиг. А 20 – это не урожайность.

На прошлой неделе смотрели поля хозяйства «Восток» в Минском районе. Лукашенко в полях Минского района: я такого рапса не видел – лес! Подробнее. Так вот, глава государства уверен, такого и здесь можно добиться. Рапс – культура капризная, требует повышенного внимания, но…