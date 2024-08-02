Лукашенко прокомментировал обмен заключёнными между Россией и Западом

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ребят повытаскивали, вы видели. Нас попросили – мы подключились к этому, помогли чем могли. Людей освободили, которым на Западе пожизненное заключение. Правда, на этом кто-то типа президента США авторитет свой набивает, хоть он к этому не имел никакого отношения. Спецслужбы вели эти переговоры, даже дипломатов не подключали. Но договорились, что тихо будем делать – начали орать на весь мир. Это делается тихо, это же жизни людей. Или у нас этого немца. А если бы он рванул, не дай Бог, где-то и погибли бы люди? Это хорошо, что так обошлось. Поэтому мы, как одна наша журналистка, Люда Гладкая, по-моему, сказала, мудро будем поступать. Так, как выгодно для людей. Поэтому от вас только одно, я вас очень прошу: надо своим делом заниматься.

Лукашенко: «Нам надо Гомельскую область в порядок приводить». Подробнее.

Когда стало известно о помиловании Рико Криегера перед обменом заключенными, Кремль выразил благодарность белорусскому лидеру за принятое решение. А сегодня Владимир Путин лично во время телефонного разговора с Александром Лукашенко еще раз поблагодарил его за участие и помощь в процессе обмена, который состоялся накануне в Анкаре.