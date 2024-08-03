БЕЛАЗ из фильма и концертная программа! Как проходит фестиваль флагмана белорусской промышленности?

Масштабный праздник прошел в Жодино. Флагман белорусской промышленности уже во второй раз организовал для жителей и гостей города фестиваль, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На полях «БЕЛАЗ ФЕСТА» в 2024 году редкие авто и мотоциклы, необычные фотозоны и легенды российской поп-музыки.

«БЕЛАЗ ФЕСТ» – одно из самых ярких событий этого лета. Настоящая изюминка праздника – выставка техники. Вниманию гостей – уникальные машины для дрифтинга, такие же мощные, как и БЕЛАЗы рядом. Это те самые самосвалы, которые вся Беларусь видела на параде.

Например, вот этот 90-тонный БЕЛАЗ в национальном стиле. Есть и другие известные модели.

Алина Мычко, корреспондент: Один из самых популярных здесь – малиновый БЕЛАЗ. Именно его можно увидеть на кадрах фильма «Королева бензоколонки». Сделать фото с кинозвездой традиционно очень много желающих.

Есть где развлечься и детям. Для них подготовили десятки площадок. Юным белорусам предложили разрисовать для предприятия целую стену. На ней ребята с удовольствием оставляли пожелания. Самых активных собрал квест «Команда первых».

Подробности в сюжете.

Первый «БЕЛАЗ ФЕСТ» был посвящен 75-летнему юбилею предприятия. Он произвел настоящий фурор и так понравился белорусам, что праздник решили сделать традицией. Сегодня этот статус за фестивалем закрепили официально. В следующих сезонах масштаб будет расти.