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БЕЛАЗ из фильма и концертная программа! Как проходит фестиваль флагмана белорусской промышленности?

03 августа 2024 18:08
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Масштабный праздник прошел в Жодино. Флагман белорусской промышленности уже во второй раз организовал для жителей и гостей города фестиваль, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На полях «БЕЛАЗ ФЕСТА» в 2024 году редкие авто и мотоциклы, необычные фотозоны и легенды российской поп-музыки.

Чем еще удивляли гостей – в репортаже Алины Мычко.

БЕЛАЗ из фильма и концертная программа! Как проходит фестиваль флагмана белорусской промышленности?-1

«БЕЛАЗ ФЕСТ» – одно из самых ярких событий этого лета. Настоящая изюминка праздника – выставка техники. Вниманию гостей – уникальные машины для дрифтинга, такие же мощные, как и БЕЛАЗы рядом. Это те самые самосвалы, которые вся Беларусь видела на параде.

БЕЛАЗ из фильма и концертная программа! Как проходит фестиваль флагмана белорусской промышленности?-4

Например, вот этот 90-тонный БЕЛАЗ в национальном стиле. Есть и другие известные модели.

БЕЛАЗ из фильма и концертная программа! Как проходит фестиваль флагмана белорусской промышленности?-7

Алина Мычко, корреспондент:
Один из самых популярных здесь – малиновый БЕЛАЗ. Именно его можно увидеть на кадрах фильма «Королева бензоколонки». Сделать фото с кинозвездой традиционно очень много желающих.

БЕЛАЗ из фильма и концертная программа! Как проходит фестиваль флагмана белорусской промышленности?-10

Есть где развлечься и детям. Для них подготовили десятки площадок. Юным белорусам предложили разрисовать для предприятия целую стену. На ней ребята с удовольствием оставляли пожелания. Самых активных собрал квест «Команда первых».

Подробности в сюжете.

Первый «БЕЛАЗ ФЕСТ» был посвящен 75-летнему юбилею предприятия. Он произвел настоящий фурор и так понравился белорусам, что праздник решили сделать традицией. Сегодня этот статус за фестивалем закрепили официально. В следующих сезонах масштаб будет расти.

БЕЛАЗ из фильма и концертная программа! Как проходит фестиваль флагмана белорусской промышленности?-13

Алексей Грачев, заместитель генерального директора по стратегическому развитию и корпоративному управлению ОАО «БЕЛАЗ»:
Создавая этот фестиваль, мы хотели привлечь внимание к бренду, показать, что он многогранный, разносторонний. Хотели привлечь нашу молодежь к нашей компании и продукции. Белазовцы создают не только лучшие в мире карьерные самосвалы, но и умеют отдыхать на все сто процентов!

# Фестиваль # общество # Алина Мычко

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