БЕЛАЗ из фильма и концертная программа! Как проходит фестиваль флагмана белорусской промышленности?
Масштабный праздник прошел в Жодино. Флагман белорусской промышленности уже во второй раз организовал для жителей и гостей города фестиваль, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На полях «БЕЛАЗ ФЕСТА» в 2024 году редкие авто и мотоциклы, необычные фотозоны и легенды российской поп-музыки.
Чем еще удивляли гостей – в репортаже Алины Мычко.
«БЕЛАЗ ФЕСТ» – одно из самых ярких событий этого лета. Настоящая изюминка праздника – выставка техники. Вниманию гостей – уникальные машины для дрифтинга, такие же мощные, как и БЕЛАЗы рядом. Это те самые самосвалы, которые вся Беларусь видела на параде.
Например, вот этот 90-тонный БЕЛАЗ в национальном стиле. Есть и другие известные модели.
Алина Мычко, корреспондент:
Один из самых популярных здесь – малиновый БЕЛАЗ. Именно его можно увидеть на кадрах фильма «Королева бензоколонки». Сделать фото с кинозвездой традиционно очень много желающих.
Есть где развлечься и детям. Для них подготовили десятки площадок. Юным белорусам предложили разрисовать для предприятия целую стену. На ней ребята с удовольствием оставляли пожелания. Самых активных собрал квест «Команда первых».
Подробности в сюжете.
Первый «БЕЛАЗ ФЕСТ» был посвящен 75-летнему юбилею предприятия. Он произвел настоящий фурор и так понравился белорусам, что праздник решили сделать традицией. Сегодня этот статус за фестивалем закрепили официально. В следующих сезонах масштаб будет расти.
Алексей Грачев, заместитель генерального директора по стратегическому развитию и корпоративному управлению ОАО «БЕЛАЗ»:
Создавая этот фестиваль, мы хотели привлечь внимание к бренду, показать, что он многогранный, разносторонний. Хотели привлечь нашу молодежь к нашей компании и продукции. Белазовцы создают не только лучшие в мире карьерные самосвалы, но и умеют отдыхать на все сто процентов!