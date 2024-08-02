Лукашенко о восстановлении после ураганов: в срок вы умрите, но сделайте
Президент 2 августа с рабочей поездкой посетил Мозырский район. Гомельская область больше остальных пострадала от недавнего мощного грозового фронта. Сообщалось о массово поваленных деревьях, отсутствии электроснабжения. Главой государства были поставлены конкретные задачи по оперативному устранению последствий непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но начинать делать нужно, не откладывая. За год предстоит восстановить лес, ресурс у нас для этого есть. Нужно лишь составить конкретный план и привлечь людей. Готовы присоединиться и не раз это делали Президент и его пул. Совместные труды уже давно пустили корни. Так что мешает другим?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Шулейко мне вчера докладывал, что саженцами мы обеспечены. Мы готовы за полгода лесовосстановление осуществить. Давай это сделаем.
Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:
Товарищ Президент, хотя бы осень этого года и следующего года.
– Хорошо. Но ты спланируй за зиму, где какой клочок и кто там будет его восстанавливать, то есть высаживать лес. Вот как мы с журналистами когда-то возле Лясковичей – кусок вырезали, говорят, надо восстановить. Мы ходили с ними и высаживали. Сколько сказали высадить, столько высадили. Так надо каждому довести.
– У нас это уже нормой стало.
– Илона, ты помнишь?
– Конечно…
– Алена тоже помнит, я думаю. Вот пойдем и будем высаживать все. Только так мы можем спасти эти пустующие клочки. Мы с тобой в будущем году летим над Беларусью. И там свободного места нет – все высажено деревьями.
Притом важно не просто выйти в ноль, а сделать больше. Касается не только восстановления, Александр Лукашенко против имитации бурной деятельности и того, что результат есть, когда на самом деле его нет. Приводит пример мелиорации. Вернее, антипример.
Александр Лукашенко:
Надо порядок навести. Вот у него страшная картинка с обработкой земель. Будем думать за зиму, что с ним делать. И не только с ним – у нас везде. Мы сколько мелиорируем земель в год, допустим, 20-30 тысяч – столько и запускаем. Это что, нормально? Запущенные до основания, недопаханные! Прилетел, замечания сделал, на завтра летишь… В Германии отдыхают – все вычищено, даже покрасили траву, где не покрашено.
Сейчас в области продолжают устраивать прежний уклад. Решив вопросы людей, перешли к сельхозобъектам, на сегодня восстановили 32 % из пострадавших. Губернатор обещает в установленный срок все будет выполнено. Президент верит, но обязательно проверит.
Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:
Что касается потребности финансовых ресурсов – 27 миллионов. Восстановительная часть, жилищно-коммунальное хозяйства – 72 миллиона. Это многоквартирные в основном дома.
Александр Лукашенко:
Хорошо, все это пересчитаем, Василий Николаевич. Когда закончатся работы, все пересчитаем. Спросим за то, что бесхозяйственность была или неправильно считали. А все, что надо помочь, мы ему должны. Но после переучета. В этом году деньги должны быть размещены все на месте.
– И дизель-генераторы. Мы их приобрели 247 штук…
– Что еще?
– Небольшие выводы…
– Хорошо, выводы мы сделаем отдельно. Главное, чтобы вы сделали выводы.
– Все силы были сконцентрированы…
– Что еще?
– Все работы по восстановлению объектов ведутся. И тех документов, которые прописали, они выполнятся в срок.
– В срок вы умрите, но сделайте. И имейте в виду: мы перепроверим. Вранья быть не должно. Упаси вас Господь, будет какое-то вранье – спрос будет жестче, чем за то, что вы не убрали где-то.
В конце концов любое вранье при малейшем ЧП аукнется. Как и не принятые вовремя решения. На недавнем селекторе глава государства ставил задачу энергетикам, помимо восстановления, заняться заменой линий электропередач. Она в силе.
«Пускай хоть сусальным золотом покрывают». Лукашенко проверил, как после непогоды восстанавливают Гомельщину.
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