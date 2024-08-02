Лукашенко о восстановлении после ураганов: в срок вы умрите, но сделайте

Президент 2 августа с рабочей поездкой посетил Мозырский район. Гомельская область больше остальных пострадала от недавнего мощного грозового фронта. Сообщалось о массово поваленных деревьях, отсутствии электроснабжения. Главой государства были поставлены конкретные задачи по оперативному устранению последствий непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но начинать делать нужно, не откладывая. За год предстоит восстановить лес, ресурс у нас для этого есть. Нужно лишь составить конкретный план и привлечь людей. Готовы присоединиться и не раз это делали Президент и его пул. Совместные труды уже давно пустили корни. Так что мешает другим?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Шулейко мне вчера докладывал, что саженцами мы обеспечены. Мы готовы за полгода лесовосстановление осуществить. Давай это сделаем. Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

Товарищ Президент, хотя бы осень этого года и следующего года.

– Хорошо. Но ты спланируй за зиму, где какой клочок и кто там будет его восстанавливать, то есть высаживать лес. Вот как мы с журналистами когда-то возле Лясковичей – кусок вырезали, говорят, надо восстановить. Мы ходили с ними и высаживали. Сколько сказали высадить, столько высадили. Так надо каждому довести.

– У нас это уже нормой стало.

– Илона, ты помнишь? – Конечно…

– Алена тоже помнит, я думаю. Вот пойдем и будем высаживать все. Только так мы можем спасти эти пустующие клочки. Мы с тобой в будущем году летим над Беларусью. И там свободного места нет – все высажено деревьями.

Притом важно не просто выйти в ноль, а сделать больше. Касается не только восстановления, Александр Лукашенко против имитации бурной деятельности и того, что результат есть, когда на самом деле его нет. Приводит пример мелиорации. Вернее, антипример.

Александр Лукашенко:

Надо порядок навести. Вот у него страшная картинка с обработкой земель. Будем думать за зиму, что с ним делать. И не только с ним – у нас везде. Мы сколько мелиорируем земель в год, допустим, 20-30 тысяч – столько и запускаем. Это что, нормально? Запущенные до основания, недопаханные! Прилетел, замечания сделал, на завтра летишь… В Германии отдыхают – все вычищено, даже покрасили траву, где не покрашено. Сейчас в области продолжают устраивать прежний уклад. Решив вопросы людей, перешли к сельхозобъектам, на сегодня восстановили 32 % из пострадавших. Губернатор обещает в установленный срок все будет выполнено. Президент верит, но обязательно проверит.