Шайба Протаса не помогла. «Вашингтон» проиграл «Эдмонтону»

«Вашингтон Кэпиталз» уступили «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 5:6. За команду хозяев забили Эван Бушар, Коннор Макдэвид и Зак Хайман, а за гостей – Алексей Протас, Джастин Сурдифф, Энтони Бовилье, Дилан Строум и Коннор Макмайкл. Об этом пишет РИА Новости.

Впервые за четыре матча не смог набрать очки Александр Овечкин. На его счету 44 очка (21 шайба и 23 передачи) в 53 матчах этого сезона, что составляет рекордные 918 очков в истории НХЛ.

«Вашингтон» находится на 5-м месте в Столичном дивизионе (57 очков), «Эдмонтон» – на 2-м месте в Тихоокеанском дивизионе (60 очков).

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