Укрепить обороноспособность! Как проходит проверка боеготовности ВС и на что делается основной упор

В Беларуси продолжается проверка боеготовности Вооруженных Сил, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ее ход на личном контроле Президента. Информация о результатах поступает напрямую главе государства. Причем выработана абсолютно новая система, при которой Президент, минуя Министерство обороны и Генштаб, приводит в боевую готовность воинские части. Это главная особенность проверки. Первоочередная цель – увидеть объективную картину. Именно поэтому мероприятия носят внезапный характер.
Сегодня в том числе оценивали уровень физической подготовки личного состава.
Гвардейцы отдельного механизированного батальона сдавали нормативы по подтягиваниям на перекладине. Как подчеркивают в Минобороны, данный этап проверки позволяет объективно оценить выносливость и готовность военных к выполнению задач по предназначению.
На личном контроле Президента! В Беларуси продолжается проверка боеготовности армии.
Беларусь традиционно уделяет вопросам безопасности особое внимание, а в нынешних условиях мы вынуждены еще больше укреплять обороноспособность. Наша страна исходит из необходимости в любой момент быть готовыми к защите своей территории.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Система внезапных проверок – это, пожалуй, самая действенная форма оценки состояния боеготовности соединений воинских частей. Результат такого рода проверок дает максимально объективную оценку положения дел, от уровня управления и слаженности воинских частей и подразделений до вопросов всестороннего обеспечения, ну и, конечно же, состояния вооружения и военной техники. Учитывая обстановку на наших западных и южных рубежах спать в шапку, безусловно, нельзя. В Польше, Литве, Латвии, например, постоянно совершенствуется и наращивается военная инфраструктура, проводятся различного рода учения, а суммы расходов на вооружение буквально зашкаливают. У поляков это около 5 % от ВВП, у литовцев почти 5,4, а это, на всякий случай, миллиарды евро. Например, вот сегодня, в эти дни буквально, в Германии на базе объединенного командования НАТО, которое расквартировано в Брюнсуме, а это командование отвечает за наше направление, Беларусь и Калининград, проводится учение союзнических сил реагирования.