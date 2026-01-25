Укрепить обороноспособность! Как проходит проверка боеготовности ВС и на что делается основной упор

В Беларуси продолжается проверка боеготовности Вооруженных Сил, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ее ход на личном контроле Президента. Информация о результатах поступает напрямую главе государства. Причем выработана абсолютно новая система, при которой Президент, минуя Министерство обороны и Генштаб, приводит в боевую готовность воинские части. Это главная особенность проверки. Первоочередная цель – увидеть объективную картину. Именно поэтому мероприятия носят внезапный характер. Сегодня в том числе оценивали уровень физической подготовки личного состава.

Гвардейцы отдельного механизированного батальона сдавали нормативы по подтягиваниям на перекладине. Как подчеркивают в Минобороны, данный этап проверки позволяет объективно оценить выносливость и готовность военных к выполнению задач по предназначению. На личном контроле Президента! В Беларуси продолжается проверка боеготовности армии. Беларусь традиционно уделяет вопросам безопасности особое внимание, а в нынешних условиях мы вынуждены еще больше укреплять обороноспособность. Наша страна исходит из необходимости в любой момент быть готовыми к защите своей территории.