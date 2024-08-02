Лукашенко рассказал, как беглые готовятся к выборам: надо показать, что Президент обворовал всех

Президент 2 августа с рабочей поездкой посетил Мозырский район. Гомельская область больше остальных пострадала от недавнего мощного грозового фронта. Сообщалось о массово поваленных деревьях, отсутствии электроснабжения. Главой государства были поставлены конкретные задачи по оперативному устранению последствий непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В здешних местах на темы, чреватые обострением ситуации, не шутят. Оттого так просто и одновременно нет общаться с жителями южных регионов страны. Они ближе всех к пожару.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это я вас перегрузил не вашими вопросами. Поэтому вы не переживайте. Все, что нужно… А что вы так задумались? – Я внимательно слушаю.

– Вы так опечалены чем-то. Нет? Вы говорите, если есть. Мне с гомельчанами и югом Бреста проще. Я им всегда говорю: не хотите воевать – вот, через лес – давайте будем работать. Если будем работать и не будет у нас друг к другу вопросов, поверьте, войны не будет. Это все зависит только от вас, не от меня. Вы видите, что мы стараемся всяческими путями, чтобы зараза эта сюда не пришла. Натопырились они где-то там – мы в лоб им выставили свою армию. Посмотрели: нет-нет. Я сказал: гомельчан надо защитить. Им уже хватит, они настрадались. Они отвели войска, мы отвели. Мы не воюем, мы воевать не хотим.

– Мы хотим пожелать вам крепкого здоровья. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А что вы про здоровье все?

– Мы потому что готовы всегда и во всем вас поддерживать.

– Я вам просто информацию одну сдам. Наши беглые же тоже к выборам готовятся. Они ж как: мы в телеграм-каналах напишем и прочее. Выработали программу: прежде всего надо показать, что Президент обворовал всех. Я же просто говорю: пожалуйста, заберите мои деньги. Говорят, в Эмиратах, еще где… Заберите! Сейчас деньги спрятать невозможно. Вор не проходит – значит, здоровье. «Умирает!» Меня хоронят уже лет 25 точно. Вы ж помните: умрет, умрет. Наши люди, почитывая, думаю, эти сайты разные… Я только у Бога прошу одного: чтобы дальше так было со здоровьем. Тьфу-тьфу. Я когда вот так брякну языком, что здоровье нормально, обязательно что-нибудь случится. Поэтому вы не переживайте. Но проявить заботу лишним не будет – главе государства презентовали мед с маленькой местной пасеки.