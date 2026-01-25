«Лучший голос на земле». Уиткофф назвал переводчика Путина легендой

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф назвал переводчика лидера РФ Владимира Путина Алексея Садикова «легендой» и заметил, что его голос «лучший на земле». Об этом пишет РИА Новости.

«О, легенда! Я могу распознать ваш голос теперь. Это лучший голос на земле», – сказал Уиткофф.

23 января Путин провел четырехчасовые переговоры с американской делегацией во главе со специальным посланником президента США. Было обсуждено урегулирование конфликта в Украине, и стороны договорились о создании трехсторонней рабочей группы по безопасности и проведении встречи экономических представителей в Абу-Даби.

Фото: kremlin.ru