Прямой эфир

«Лучший голос на земле». Уиткофф назвал переводчика Путина легендой

25 января 2026 16:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
«Лучший голос на земле». Уиткофф назвал переводчика Путина легендой-0

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф назвал переводчика лидера РФ Владимира Путина Алексея Садикова «легендой» и заметил, что его голос «лучший на земле». Об этом пишет РИА Новости.

«О, легенда! Я могу распознать ваш голос теперь. Это лучший голос на земле», – сказал Уиткофф.

23 января Путин провел четырехчасовые переговоры с американской делегацией во главе со специальным посланником президента США. Было обсуждено урегулирование конфликта в Украине, и стороны договорились о создании трехсторонней рабочей группы по безопасности и проведении встречи экономических представителей в Абу-Даби.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Шайба Протаса не помогла. «Вашингтон» проиграл «Эдмонтону»
25 января 2026 15:40

Шайба Протаса не помогла. «Вашингтон» проиграл «Эдмонтону»

Скалолаз Хоннольд поднялся на небоскреб в Тайване без страховки
25 января 2026 15:06

Скалолаз Хоннольд поднялся на небоскреб в Тайване без страховки

В Индии распространяется неизлечимый вирус – Independent
25 января 2026 14:51

В Индии распространяется неизлечимый вирус – Independent